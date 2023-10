BOJITE LI SE? Petak 13. za neke je opasan datum, a evo i zašto je mnogima nesretan

Ovo je zadnji petak 13. ove godine. Prvi smo imali u siječnju, a sljedeći ćemo doživjeti tek u rujnu 2024. Uz taj dan i datum se vežu mnoge priče i legende, ali i stvarni događaji od kojih neki i dan danas začuđuju. Na primjer, Daz Baxter iz New Yorka toliko se bojao petka 13. da je odlučio tog dana u kolovozu 1976. ostati u krevetu kako bi izbjegao da mu se dogodi nešto loše, ali sudbini nije uspio pobjeći. Zgrada u kojoj je živio se srušila, a on je umro.

Ljudi su od davnina imali neki poseban odnos s brojem 13

Stari Egipćani su povezivali taj broj sa zagrobnim životom. Vjerovali su kako se njihovi životi sastoje od 12 faza, a sljedeća je ona kada umru. Broj 13 je u njima izazivao strahopoštovanje, strah i tajanstvenost.

I Vikinzi su imali svoju teoriju. Broj 13 smatrali su nesretnim zbog večere organizirane u Valhalli na kojoj se okupilo 12 bogova - 13. bog bio je Loki, bog zla kojeg na tu večeru nisu pozvali. On je bio ljut zbog toga, na večeru je došao nepozvan i doveo svijet u tamu. Za njih je 13. bog bio oličenje zla.

Kroz povijest se broj 13 povezivalo s lošim stvarima, a jedna od njih je i teorija iz Srednjeg vijeka po kojoj se taj broj povezuje s vješticama jer ih je bilo po 13 u grupi. Prema nekim vjerovanjima vještice su se povezivale s petkom pa je tako nekako nastalo praznovjerje o tome kako je ta kombinacija loša.

U norveškoj mitologiji postojala je Frigga, božica slobodnog duha, ljubavi i plodnosti koju su proglasili vješticom i protjerali kada su se plemena preobratila na kršćanstvo. Legenda kaže da se Frigga svaki petak sastajala s 11 vještica i s vragom (bilo ih je ukupno 13) te su zajedno smišljali zlodjela za naredni tjedan.

Koliko je broj 13 bio nepoželjan pokazuju i zakoni iz drevne babilonske povijesti - Hammurabijev kodeks. Ti zakoni su bili numerirani, ali onog pod brojem 13 nema, jednostavno su taj broj preskočili te su nakon 12. zakona krenuli na 14.. I posljednju večeru je obilježio broj 13 jer je za stolom sjedio Isus i 12 njegovih učenika, a među njima je bio u Juda koji ga je kasnije izdao i odveo u smrt na križu.

Postoje hoteli koji namjerno nemaju 13. kat ili sobu broj 13, primjer takvog hotela je Carlton u Londonu. Također, neki gradovi izbjegavaju stavljati broj 13 na kuće, a pojedine aviokompanije nemaju sjedalo broj 13 u svojim zrakoplovima...

Ipak, vjerovanje da je petak 13. loš dan ima i svojih prednosti. Prema nekim statistikama na taj dan bude manje prometnih nesreća jer ljudi voze opreznije. Kuće s brojem 13 znaju biti jeftinije, kao i letovi zrakoplovom.

Paraskevidekatriaphobia je strah od petka 13.

Iako zvuči pomalo nevjerojatno, mnogi ljudi zaziru od tog dana jer vjeruju da će im se nešto loše dogoditi. Navodno je isti strah imao i bivši američki predsjednik Franklin Roosevelt. Prema nekim procjenama nekoliko desetaka milijuna ljudi pati od ove fobije, s manjim ili većim intenzitetom.

Neki ljudi toliko strahuju da će ih zadesiti sudba kleta da na petak 13. ne žele izaći iz kuće, čak izostaju s posla. Drugi tog dana izbjegavaju donositi bilo kakve odluke jer ne žele kasnije biti krivi ako se dogodi nešto loše, prenosi 24 sata.

Dobre stvari koje su se dogodile na petak 13.

Nizozemski Centar za statistiku osiguranja navodi kako je petak 13. statistički gledano najsigurniji dan u godini. Tad imaju manje prijava nezgoda, požara i krađa. Ako vas to nije uvjerilo, u nastavku donosimo pozitivne trenutke koji su obilježili upravo petak 13.

Na taj datum rodile su se kraljice devedesetih

Mary-Kate and Ashley Olsen rodile su se 13. lipnja 1986. godine. Postale su slavne zbog sudjelovanja u humorističnoj seriji Puna kuća, a uspjele su sagraditi poslovno carstvo koje uključuje parfeme, liniju odjeće, knjige i filmove te još puno toga.

Johnson potpisao odredbu protiv diskriminacije

Tek je odredba američkog predsjednika Lyndon B. Johnsona omogućila da u SAD-u diskriminacija po spolu postane nezakonita. Predsjednik Johnson je 13. listopada 1967. godine potpisao odredbu koja je službeno nazvana Amending Executive Order No. 11246, a odnosi se na jednake mogućnosti zapošljavanja.

Nastao je slavni znak Hollywooda

Ikonografski djelić kalifornijske kulture je poznati znak Hollywood na brdu. No kad su ga ondje postavili 13. lipnja 1923. godine, mislili su da neće potrajati dulje od dvije godine. Njime su promovirali novi dio Hollywood Hillsa.

Na Mjesecu pronašli vodu

NASA je 13. studenog 2009. godine objavila da su na Mjesecu pronašli značajnu količinu vode. Anthony Colaprete kazao je da se to odnosi na količinu od oko 75 litara vode.

Objavili treći dio filma Petak 13.

Kod filmske sage "Petak 13.", "Dio III" je objavljen 13. kolovoza 1982. godine. On je prvi eksperimentirao s 3D-om, a tada se i prvi put pojavila Jasonova maska. Film je doživio brojne kritike, no uz proračun od oko 15 milijuna kuna uspio je zaraditi više od 240 milijuna kuna.

Olimpijske igre su se vratile kući

Ljetne Olimpijske igre 2004. godine bile su u Ateni u Grčkoj, državi iz koje je sve krenulo i tijekom antike i tijekom novih vremena. Službeno su ih otvorili 13. kolovoza. U to vrijeme bile su to među najvećim Igrama u povijesti Olimpijade, a sudjelovala je 201 država. Michael Phelps je u Ateni osvojio prvu Olimpijsku medalju i oborio svoj prvi rekord.

Black Sabbath objavio album i utemeljio heavy metal glazbu

Rolling Stone je među 44 najbolja debitantska albuma svih vremena uvrstio i onaj od Black Sabbatha koji su objavili 13. veljače 1970. godine. Smatra se kako je taj album udario temelje heavy metal glazbe.

Otkrili su jaja dinosaura

Američki Museum of Natural History tvrdi kako je Roy Chapman Andrews otkrio prvo jaje dinosaura na iskopini u Mongoliji. Bio je srpanj 1923. godine. Za paleontologiju je to bilo važno otkriće koje je potvrdilo da su dinosauri nesli jaja, a muzej je bio toliko oduševljen otkrićem da su pozvali Andrewsa da im bude ravnatelj od 1935. do 1942. godine.

Malta je postala republika

Mala mediteranska država postala je neovisna 1964. godine, no službeno je postala republikom 13. prosinca 1974. godine.

Kilgare-Brier je postala prva instruktorica za pilote

Evelyn "Pinky" Kilgare-Brier postala je prva certificirana instruktorica pilota. Nacionalni muzej američkih zračnih snaga navodi da je Kilgare-Brier prva žena koja je dobila dozvolu instruktora za avion 13. listopada 1939. godine. Bila je važna figura za žene u zrakoplovstvu. Također je letjela neborbene misije tijekom Drugog svjetskog rata, a nakon rata je upravljala vlastitom privatnom zračnom lukom.

Rodio se Steve Buscemi

Bio je 13. prosinac 1957. godine kad je na svijet stigao Steve Buscemi poznat po ulogama u filmovima Pakleni šund i Veliki Lebowski te seriji Carstvo poroka. Manje je poznato da je on i njujorški vatrogasac. The Independent piše kako je Buscemi postao vatrogasac kad je imao 18 godina, a nakon napada na Blizance 11. rujna pomagao je u spašavanju preživjelih i radio smjene koje su trajale po 12 sati.

U Japanu su objavili "Super Mario Bros"

Super Mario je među najznačajnijim video igrama u povijesti, a Japanci su je objavili 13. rujna 1985. godine. Lik se od tada pojavio u više od 170 igrama, uključujući planetarno popularne Mario Kart, Mario Party i Paper Mario.

Petak 13. je uvijek dan prije vikenda

Ako vas sve što smo do sad rekli nije uvjerilo da petak 13. nije ukleti datum, sjetite se da to dan u tjednu uoči vikenda. A petak ipak volimo najviše!