BOJAN IVOŠEVIĆ O PROBLEMIMA LGBT CENTRA "Politička volja postoji. To nije sporno. Nikad nitko nije rekao suprotno"

Platforma LGBT centra Split (koju čine tri organizacije civilnog društva - Split Pride, queerANarchive te Queer Sport Split) u prostoru LGBT centra Split održala je promociju dokumenta "Smjernice za unaprjeđenje javnih politika i rada LGBT centra Split s ciljem osiguravanja dobrobiti LGBTIQ zajednice".

Svrha promocije jest iznalaženje prostora za suradnju između predstavnika LGBTIQ zajednice u Splitu s jedne strane i predstavnika tijela javne vlasti i nadležnih institucija s druge strane te iznalaženje mogućnosti za primjenu smjernica odnosno pokretanje promjena na dobrobit LGBTIQ osoba.

U promociji Smjernica su sudjelovali Pavao Parunov, sociolog s Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru; Nikolina Banić, socijalna radnica u Hrvatskom zavodu za socijalnu skrb, Tena Romani, psihologinja u psihološkom savjetovalištu LGBT centra Split.

"Smjernice su vrlo konkretne"

"LGBT centar je zadnje dvije godine provodio istraživanje o potrebama LGBT zajednice u gradu Splitu, koje su njihove najbolnije točke i na temelju tog istraživanja su napravljene smjernice za bolji razvoj LGBT zajednice, za bolju suradnju s društvenim institucijama. Smjernice su vrlo konkretne. Danas ih predstavljamo, a ja bih izdvojila nekoliko. Prvo je definirati korištenje prostora LGBT centra i definirati na koji način bi LGBT centar koji postoji već deset godina mogao neometano dalje raditi, bolje raditi. Centar se nalazi u gradskom prostoru za koji se plaća najam, ali je budućnost centra uvijek neizvjesna jer uvjeti korištenja prostora nisu jasno definirani. To ćemo u suradnji s gradom, nadam se, poboljšati", kazala nam je pred početak predstavljanja smjernica Nikolina Banić.

Kaže i da mnoge LGBT osobe imaju problema narušenosti mentalnog zdravlja.

"Istraživanja koja smo provodili pokazala su da postoji veliki problem narušenosti mentalnog zdravlja LGBT osoba tako da postoji velika potreba za psihosocijalnim savjetovanjem koje se i sada provodi u centru, ali nedovoljno i volonterski. Takav način nije održiv i trebalo bi raditi na poboljšanju tog modela", ističe Banić te kaže da mnogo ljudi traži pomoć. Zbog nedovoljnog broja psihologa postoje i liste čekanja, a LBGT osobe se boje potražiti pomoć na nekim drugim mjestima jer se boje diskriminacije.

"Javlja nam se velik broj ljudi sa različitim spektrom problema. Jedan od razloga zašto se javljaju baš ovdje je to što su skeptični da će dobiti podršku na drugim mjestima gdje postoji stručna pomoć. To je jedna od naših smjernica, da se uspostavi suradnja i edukacija stručnih službi u raznim institucijama, da pokažu da su LGBT friendly, odnosno da su LGBT osobe dobrodošle.

Ljudi nam se javljaju sa različitim problemima koji su dijelom povezani sa njihovom seksualnom orijentacijom i rodnim identitetom, a dijelom su svi ono problemi koji muče većinu populacije, a to se odnosi na međuljudske odnose, probleme iz spektra depresije, anksioznosti, poremećaja raspoloženja koji su često privremeni i uz kvalitetnu podršku se relativno brzo mogu osobe osoviti na noge i nastaviti sa svojim životom, sa osjećajem povećane kvalitete. Ono što je nama najvažnije, LBGT osobe su jedna ranjiva skupina koja pokazuje i povećanu incidenciju teškoća s mentalnim zdravljem, a pogotovo suicidalnih misli, suicidalnosti, što je jedan zabrinjavajući faktor", kaže Tena Romani.

"Politička volja postoji"

Na predstavljanju smjernica bili su i predstavnici Grada Splita, među njima i dogradonačelnik Bojan Ivošević.

Ivošević kaže da brojni mladi ljudi imaju problema, bez obzira kojoj skupini građana pripadaju.

"Naša komunikacija nije česta, povremena je, ali je direktna i otvorena. Nemamo problem u komunikaciji, imamo direktnu liniju. Što se tiče ostalih smjernica, spomenuo sam mentalno zdravlje i tu ćemo morati pronaći nekakav model, ali ne bih to suzio samo na LGBT zajednicu. Mi imamo društveni problem mentalnog zdravlja općenito, ne samo grad Split, nego i cijela Hrvatska. Oko toga možemo sjesti za stol i razvijati ideju. Nekada i nama fali ideja kako bi se to moglo vaninstitucionalno raditi i realizirati. To je nešto što smo bili na rubu uvođenja, ali smo se birokratski zapleli. U skoroj budućnosti bi mogli imati neki sastanak i definirati podlogu, pa u rebalansu predvidjeti sredstva za tu namjenu. Grad Split ima cijelu lepezu društvenih problema, ali apsolutno treba osigurati sve što je potrebno", kazao je Ivošević.

Kazao je da što se tiče funkcioniranja LGBT centra nisu bili skloni ulaziti u javno-privatno partnerstvo. Smatra da to nije najsretnije rješenje jer promjenom vlasti može sve završiti "tragično po cijeli koncept".

Iz LGBT centra kažu da s Gradom nikada nisu imali ugovor o prostoru, kao i da su sada centar vezan uz kulturu.

"Ovaj prostor dobili ste u vrijeme gradonačelnika Baldasara i tada je to dano udruzi. Mi moramo paziti što papirnato radimo. To trebate rješavati sa službenicima, a ne u javnom prostoru", kazao je Ivošević. Upitan je zatim postoji li politička volja da se problem riješi.

"Za to da sami LGBT centar papirnato bude jedan kroz jedan i da znaju svoja prava i obveze, uvijek postoji volja, to nije sporno. Nikad nitko nije rekao suprotno", kaže Ivošević.

"Koliko će se brzo problem riješiti, ovisi baš o drugoj strani. Mi imamo dobru komunikaciju, poznajemo se godinama, ja sam spreman uvijek sjest za stol. Poziv za nekakav sastanak nisam dobio", pojašnjava Ivošević.