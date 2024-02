BOJAN IVOŠEVIĆ: Investitoru u Glagoljaškoj bit će kao u Americi, onako kako oni postupaju prema terorizmu

Više nema ni jedne fizičke prepreke da se ostvari volja investitora Igora Kraljevića i krene izgradnja luksuzne višekatnice u Glagoljaškoj ulici ispod tvrđave Gripe. Od sinoć je građevinsko zemljište "oslobođeno" i zadnjeg stabla oko kojeg se ratovalo prije dva mjeseca. A samo stablo je istrpilo i trovanje 2019. godine.

Sve papirnate pa i betonske zaštite i potpore, ispostavilo se ovaj četvrtak, bile su bezvrijedne. Parceli slijedi čišćenje od raslinja i preventivni arheološki radovi. I naravno, rasprave koliko vrijedi zaštita stabla obilježenog u GUP-u.

Splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević ocijenio je rušenje stabla urbanističkim terorizmom.

"Potvrdilo se ono što smo govorili, a to je a se radi zapravo o urbanističkom terorizmu. Čovjek, da to smije raditi, ne bi to radio pod okriljem noći. Ono što vam ja mogu obećati je, kao što Sjedinjene Američke Države postupaju prema terorizmu, i mi ćemo. Iskoristit ćemo sva pravna sredstva prema navedenom gospodinu da mu u ovom gradu život bude kako on poštuje grad. Grad će poštovati njega kako on poštuje Grad.

Od dana današnjeg ja vas samo molim za objektivno izvještavanje pri svakom postupanju prema tom gospodinu, pri svakoj njegovoj grani djelatnosti, pri svakom zahrjevu Grada prema policiji za racije u slučaju da imamo sumnje u neke nelegalne aktivnosti, kontrolu njegivih zaštitara u nekim njegovim aktivnostima i slično i nadam se da ćemo u tome imati podršku i vas medija.

Policijska zaštita investitora

Kao što znate, navedeni investitor očito ima jednu vrstu zaštite II. Policijske postaje iz razloga što jasno vrijeđanje službene osobe oni nisu karakterizirali niti prekršajnom prijavom iako je bilo u prisustvu policijskih službenika pa nije bilo 'rekla-kazala'. Iako su i mediji i policajci čuli.

Ovdje još smatramo odgovrnima i konzervatore koji već godinama rade na tome da ova parcela, iako se planiralo graditi nije se moglo zbog količine zaštićenih stabala, a koja su postepeno uklanjana uz zahtjeve Konzervatorskog odjela u Splitu. Nisu dobili zahtjev i očito se nisu usudili tražiti i on je ilegalno ga posjekao. Vrlo dobro će morati razmisliti kada budu donosili konzervatorske uvjete za ikakav zahtjev za gradnju tamo i sjetiti se da se tamo nije moglo graditi već da su oni uklonili određena zaštićena stabla zbog arhelološkog lokaliteta i iskapanja i ja se nadam da su oni našli pronađeni 5. Bastion dovoljno prije i konzervatorima da ga pripoje Tvrđavi Gripe na kojoj onda koliko ja znam nema gradnje.

Čiji je mig?

Ja ću vas samo podsjetiti da ne bi netko ulazio u investiciju, kako on kaže od milijun eura, za nešto što mu je netko dao mig da će moći graditi prije nego što su iskapanja napravljena. Mislim da se treba postaviti pitanje tko ulazi u posao od navodno milijun eura vrijednosti, a da ne zna hoće li to moći koristiti za gradnju i u ovom slučaju hoće li moći graditi ili ne pri završetku arheoloških iskapanja jer ona još traju.

Snaga potpisa gospodina Bužančića je sve. Pazite koju moć ima taj gospodin trenutno u ruci, moć da nekome da mig - u teoriji ne kažem da je jer ne mogu to tvrditi - da uđe u nešto što netko, običan građanin, nikad ne bi mogao tu graditi, i omogući mu gradnju konzervatorski uklanjajući stabla i onda odobravajući gradnju gdje do jučer nije mogao dobiti dozvolu. Fokus se sad treba maknuti s jednog teroriste na institucije Republike Hrvatske koje rade vrlo čudne stvari. Milijun eura dati za zelenu ledinu ni lud čovjek ne radi, a u ovom trenutku nitko ne bi trebao znati kakva će biti odluka konzervatora jer arheloška iskapanja još traju - ponovio je Ivošević.