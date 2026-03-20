BODYscapes ponovno u Splitu: Suvremenoplesna predstava vraća se u Dom mladih

Reprizna izvedba intermedijalnog rada "BODYscapes" održat će se u nedjelju, 22. ožujka 2026. godine, u 19 sati u Amfiteatru Doma mladih u Splitu, u organizaciji i produkciji umjetničke udruge Koribant Lab. Ulaz na predstavu je slobodan.

Riječ je o suvremenoplesnoj predstavi koja kroz intermedijalni pristup istražuje poetičan dijalog između izvedbene, odnosno plesne, i likovne umjetnosti. Projekt "BODYscapes" nastao je kao rezultat zajedničkog istraživanja mogućnosti susreta i prožimanja različitih umjetničkih praksi, s posebnim naglaskom na sintezu pokreta, slike i scenskog izraza.

Dijalog plesa i likovne umjetnosti

Autorski tim predstave polazi od pitanja na koji način plesna i likovna misao mogu konceptualno skladno koegzistirati. U tom stvaralačkom procesu posebno se naglašava vrijednost ideje sinteze umjetnosti, odnosno upletenosti plesa u širi narativ umjetničkog povezivanja i zajedničkog jezika različitih medija.

Takav pristup oslanja se i na promišljanja o umjetnosti kao prostoru radnje i stvaranja, u kojem se različiti izrazi međusobno nadopunjuju i oblikuju jedinstveno iskustvo za publiku.

Autorski i izvedbeni tim

Koncept predstave potpisuje Kristina Lovrić, koja je u suradnji s izvođačicama Sunčicom Bandić i Mijom Kevom razvijala koreografiju. Važan doprinos projektu dale su i kiparica te ilustratorica Hana Lukas Midžić, kostimografkinja Sonja Obradović, kao i koreografkinja Martina Tomić u ulozi mentorske podrške, uz povjesničarku umjetnosti Jasminu Fučkan.

Za oblikovanje zvuka i glazbu zaslužan je duo Frane Duilo i Jakov Salečić, dok su u stvaranju cjelokupnog identiteta projekta sudjelovali i grafička dizajnerica Vana Bašić, autor teasera Ivan Trpimir Lozić - Lozz te fotograf Hrvoje Radeljić.

Projekt uz podršku više institucija

Umjetnički projekt realiziran je uz financijsku potporu Grada Splita, Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske te Zaklade Kultura nova, a ostvaren je u partnerstvu s Multimedijalnim kulturnim centrom u Splitu.

Koribant Lab je udruga za suvremeni ples, vizualne umjetnosti i izdavaštvo sa sjedištem u Splitu. Djeluje kao razvojna, edukacijska i produkcijska platforma usmjerena na poticanje, razvoj i njegovanje stvaralaštva u području suvremenog plesa i vizualnih umjetnosti, s naglaskom na interdisciplinarnost i kustostvo izvedbenih umjetnosti.

Publika će tako u nedjelju imati priliku ponovno pogledati predstavu koja kroz spoj pokreta, vizualnosti i zvuka otvara prostor za novo čitanje odnosa između različitih umjetničkih formi.