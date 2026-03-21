Blanka i Zlatko Mateša na elitnom vjenčanju šefa HNS-a. Evo što je objavila

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić nakon kraće veze oženio se za bogatu nasljednicu Niku Perenčević tri mjeseca otkako su prvi puta snimljeni u javnosti kao par.

O njihovoj vezi pisalo se još sredinom ljeta nakon što je otkriveno kako se jedna od najbogatijih Hrvatica razvela od svog 17 godina mlađeg supruga Emila Tedeschija ml., a pojedini mediji objavili su kako ju je Kustić već u srpnju, kada su boravili na Korčuli povodom manifestacije "Trag u beskraju", predstavljao kao novu odabranicu.

Njihovo vjenčanje okupilo je sportsku elitu, a među njima Blanku i Zlatka Matešu.