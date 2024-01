Bjelica saznao kaznu nakon što je udario zvijezdu Bayerna

Nenad Bjelica (52) suspendiran je na tri utakmice te je kažnjen s 25 tisuća eura zbog nesportskog ponašanja, odnosno zato što je na utakmici svog Union Berlina i Bayerna (0:1) u 13. kolu Bundeslige udario krilnog napadača minhenskog kluba Leroya Sanea i za to dobio crveni karton, odlučio je njemački nogometni savez (DFB).

Suspenzija znači da tijekom iduće tri utakmice uopće neće biti na stadionima i u tom periodu ne smije doći u izravan i neizravan kontakt sa svojom momčadi. Bjelica i Union Berlin su prihvatili presudu i zato je ona pravomoćna, stoji na stranici DFB-a, prenosi Index.

Podsjetimo, Bjelica je u 74. minuti pokušao odugovlačiti i nije Saneu dao loptu da izvede aut za Bayern. Sane mu je htio izbiti loptu, na što ga je Bjelica udario pa odgurnuo. Snimku situacije pogledajte ovdje. Bjelica je dobio izravni crveni karton te je ostatak utakmice odgledao s tribina. Bayern je pobijedio 1:0, a jedini pogodak na utakmici dao je Raphael Guerreiro u 46. minuti.

Bjelica se ispričao svojim igračima, ali ne i Saneu

"Odgurnuo me u mom prostoru i reagirao sam. Ali to je nedopustivo, nisam reagirao onako kako bih trebao reagirati kao trener. Razumijem zašto sam dobio crveni karton. Još sam bio i ljutit zbog mogućeg penala za nas prije toga", izjavio je Bjelica nakon utakmice.

Njemački Kicker otkrio je da se Bjelica ispričao svojim igračima, ali ne i Saneu jer smatra da ga je on isprovocirao. "Bio sam u svom prostoru, htio sam uzeti loptu i dati je Saneu. On me odgurnuo i naravno da sam onda reagirao. Došao me provocirati u moj prostor", rekao je Bjelica.

Sane: Ne zamjeram Bjelici

Sane se također oglasio nakon sukoba s hrvatskim stručnjakom: "Zapravo sam htio samo brzo vratiti loptu kako bih započeo novi napad, a onda su se stvari otele kontroli. On me zgrabio i udario u lice. Ne zamjeram mu, to je za mene već zaboravljeno. Razumijem da je bio malo emotivan nakon situacije u našem kaznenom prostoru. U svakom slučaju, najvažnije je da smo pobijedili."

Bayernov trener Thomas Tuchel ovako je komentirao incident koji je zasjenio utakmicu: "Teško ga je braniti nakon onoga što je napravio. Bolje je da sada ništa ne govorim o tome. Ne želim dolijevati ulje na vatru."

Njemački mediji osudili su Bjeličin potez

Njemački mediji osudili su Bjeličin potez, a Bild je čak napisao kako bi mu Union Berlin trebao dati otkaz. Podsjetimo, Bjelica je krajem studenog 2023. preuzeo Union Berlin, koji je u tom trenutku bio u zoni ispadanja Bundeslige iako je prošle sezone bio hit-klub koji je izborio Ligu prvaka, prenosi Index.

Međutim, berlinski klub ove je sezone u jako lošoj formi. Bjelica, bivši trener Dinama i Osijeka, dosad je vodio sedam utakmica Uniona i u njima ostvario dvije pobjede, dva neriješena rezultata i tri poraza. Union se nalazi na 15. mjestu Bundeslige, jednom iznad zone ispadanja.

