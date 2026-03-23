Bizarna tužba: Lik tražio 92.000 eura odštete zbog preljutog umaka

Njemački turist tužio je popularni restoran u New Yorku tražeći 100.000 dolara (oko 92.000 eura) odštete jer mu je posluženi taco umak bio preljut. Nakon obroka u restoranu Los Tacos No. 1 na Times Squareu u kolovozu 2024. godine, Faycal Manz iz Schemmerhofena tvrdio je da je imao proljev, mučninu, plikove u ustima i na jeziku te "neprestane bolove".

U tužbi koju je sam podnio Manz je naveo da dolazi iz malog njemačkog grada u kojem "nema prilike jesti tacose", pa je u New Yorku potražio dobar restoran. Ljuti umak opisao je kao "fizički i psihički šok".

Iako je priznao da osoblje nije pitao koliko je umak ljut, niti ga je pomirisao prije nego što ga je dodao jelu, Manz je ustrajao na tvrdnji da ga restoran nije upozorio na moguće posljedice, prenosi Index.

Sudac odbacio tužbu

Nadležni sudac, međutim, nije prihvatio njegove argumente te je tužbu odbacio. Njegova je odluka bila nedvosmislena: nesklonost ljutoj hrani osobna je stvar, a ne predmet sudskog postupka.

"Kad je riječ o umaku, često se radi o ljutini", poručio je sudac. "Kratka Google pretraga pojmova poput 'meksička hrana' ili 'umak', pa i recenzija restorana Los Tacos, vjerojatno bi pokazala da umak može biti prilično ljut."

Nedostatak dokaza

Manz za svoje optužbe nije uspio priložiti dovoljno dokaza. Nije bilo vještačenja, pritužbi drugih gostiju niti objektivnih pokazatelja o "opasnoj ljutini". Test koji je proveo američki medij Gothamist također je došao do jasnog zaključka: umak "uopće nije bio toliko ljut".

Sud je utvrdio i da je turist, unatoč navodnim tegobama, bez većih problema nastavio svoje putovanje. Posjetio je US Open i nakon "incidenta" normalno je jeo, što upućuje na to da njegov probavni sustav nije pretrpio ozbiljnije posljedice zbog navodno preljutog umaka.

Tijekom boravka u SAD-u Manz je podnio još nekoliko tužbi, između ostalog protiv trgovačkog lanca Walmart zbog Wi-Fi pristupa te protiv njujorške policije jer nakon prijave zločina nisu htjeli prihvatiti njegov međunarodni telefonski broj.