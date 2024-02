Bivši srpski izbornik: "Hrvati su mi čuvali oca tijekom rata. Posebno sam se vezao za Rakitića"

Mladen Krstajić, bivši reprezentativac i izbornik srpske nogometne reprezentacije, prisjetio se svog odrastanja u Bosni i Hercegovini, ratnih zbivanja 90-ih godina, ali i hrvatskog nogometnog reprezentativca Ivana Rakitića s kojim je dijelio svlačionicu u njemačkom Schalkeu.

Prve nogometne korake napravio je u Zenici, trebao je potpisati prvi ugovor s Čelikom, no na nagovor okoline i obitelji je otišao u Srbiju prije nego što su krenula ratna zbivanja na prostoru Bosne i Hercegovine, prenosi Gol.hr.

Hrvati čuvali Krstajićeva oca tijekom rata u BiH

Cijela obitelj je preselila u Srbiju, osim njegova oca za kojeg kaže da su ga čuvali Hrvati:

"Za mene je sreća što ne pamtim rat, jer sam otišao prije nego što je krenulo krvoproliće. Stjecajem okolnosti oca mi nisu uhitili jer je on, dok je bio na poziciji, jednako pomagao i Srbima i Hrvatima i Bošnjacima. Svi su ga voljeli".

"Dvije i pol godine je bio sam, odvojen od nas. Jedine tri kuće koje nisu bile srpske u selu, bile su hrvatske i ti susjedi su ga čuvali. Bilo je nekoliko napada na kuću. Od njega sam za to vrijeme dobio samo jedno pismo, piše mi da je dobro, da je živ, da ide na posao. U bescjenje je prodavao stvari iz kuće kako bi preživio, imao što jesti", otkrio je Krstajić u velikom razgovoru za Kurir.

Posebno se vezao za Rakitića

U bogatoj karijeri nosio je dres Schalkea, a ondje je svlačionicu dijelio s Ivanom Rakitićem za kojeg se posebno vezao:

"Bio sam mu kao stariji brat, došao je dvije godine poslije mene iz Basela. Bio je mlad, imao je 19 godina. Odrastao je u Švicarskoj, uzeo njihovu kulturu, ali ima naš mentalitet. Voli druženje, našu glazbu. Običan dečko koji je napravio svjetsku karijeru. On je jednostavan, prirodan, ako može pomoći, napravit će to. Upoznao sam mu cijelu obitelj, to je sve proizašlo iz kuće".

risjetio se Krstajić sada već čuvenog incidenta kad su završili u disko klubu na koncertu srpskog folk pjevača Mile Kitića, a njihova fotografija iz noćnog provoda je završila na naslovnici poznatog njemačkog tabloida Bilda:

"Bilo je to poslije utakmice sa Stuttgartom, a u srijedu smo trebali igrati protiv Rosenborga za prolaz dalje u ligi prvaka. Tu subotu Rakitić i ja odemo na koncert Mile Kitića u Duisburg, a u dva ujutro sam vidio da nas je netko fotografirao, Rakitić mi govori da umišljam, ali dobro".

Zbog koncerta Mile Kitića su dobili veliku kaznu

Tvrdi da su dobili kaznu, ali i ostali bez ozbiljne premije:

"Sutradan dođemo na trening, odradimo sve, nitko nas ne dira, a novinari poslije na konferenciji pitaju direktora – gdje su vam bili igrači, a on odgovori kod kuće i dodatno poruči – Ako je netko izašao vani, bit će kažnjen. Novinari su mu pokazali dokaz, naslovnicu Bilda, a kad sam došao kući zvoni telefon. Čim sam vidio da je direktor, znao sam koliko je sati.

Nas je netko od naših ljudi slikao i od Bilda uzeo nekoliko stotina eura. Sljedeću utakmicu u Ligi prvaka nismo igrali ni ja, ni Rakitić. Bili smo kažnjeni i ostali smo bez ozbiljne premije, a dobra je stvar što smo prošli dalje", zaključio je Krstajić.