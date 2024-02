Bivši splitski gradonačelnik, znanstvenici Štagljar i Radman, onkolog Pleština i niz pacijenata javno stali iza dr. Vrdoljaka: “Suočio se s poznatim hrvatskim prokletstvom”

Nakon medijskih napisa o splitskom onkologu Eduardu Vrdoljaku stiglo je zajedničko priopćenje koje potpisuju Hrvatski znanstvenici prof.dr.sc. Miroslav Radman, prof.dr.sc. Igor Štagljar, predstojnik Klinike za onkologiju KBC-a Zagreb prof.dr.sc. Stjepko Pleština, bivši gradonačelnik Splita i saborski zastupnik Andro Krstulović Opara te predsjednica udruge “Sve za Nju” Ljiljana Vukota.

Eduardu Vrdoljaku se pripisuje direktna odgovornost za odlazak četvero zaposlenika iz Klinike kojom upravlja.

Evo što piše u priopćenju.

"SPLIT - 2. veljače 2024. - Hrvatski znanstvenici prof.dr.sc. Miroslav Radman, prof.dr.sc. Igor Štagljar, predstojnik Klinike za onkologiju KBC-a Zagreb prof.dr.sc. Stjepko Pleština, bivši gradonačelnik Splita i saborski zastupnik Andro Krstulović Opara te predsjednica udruge “Sve za Nju” Ljiljana Vukota u petak su objavili zajedničko priopćenje povodom medijskih napisa o onkologu Eduardu Vrdoljaku, predstojniku Klinike za onkologiju i radioterapiju KBC-a Split.

Podsjetimo, tijekom protekla dva tjedna Slobodna Dalmacija objavila je seriju članaka o prof.dr.sc. Eduardu Vrdoljaku implicirajući njegovu direktnu odgovornost za odlazak četvero zaposlenika iz klinike kojom upravlja, a što je, prema pisanju medija, rezultiralo dugotrajnim čekanjem pacijenata i disfunkcionalnošću klinike.

Nedugo nakon toga objavljen je i članak o luksuznoj kući na otoku Braču koja se nalazi u suvlasništvu Vrdoljaka i njegovog dugogodišnjeg prijatelja, manjinskog vlasnika farmaceutske kompanije koja u svom portfelju ima, između ostalih, i onkološke lijekove te je tom prilikom bez ikakvih dokaza problematiziran Vrdoljakov potencijalni sukob interesa.

Međutim u srijedu su o spornim događajima stigla i službena mišljenja čak četiriju nadležnih tijela. Ministarstvo zdravstva te Etičko povjerenstvo, Stručno vijeće i Povjerenstvo za nadzor KBC-a Split jednoglasno su utvrdili da Klinika za onkologiju i radioterapiju KBC-a Split radi po najvišim načelima izvrsnosti, a da Vrdoljak djelovanjem u bolnici i izvan nje nije naštetio etici, moralu i ugledu liječničke profesije kao niti KBC-u ili njegovim pacijentima.

U petak su se na istu temu zajedničkim priopćenjem javno oglasili i neki od najuglednijih hrvatskih i svjetskih znanstvenih autoriteta, ali i liječnici i pacijenti koji poznaju Vrdoljaka.

“Profesora Vrdoljaka poznajem dugi niz godina i stoga sam zaprepašten zbog ove nevjerojatne hajke koja se podigla oko bizarne kafanske priče. Razumljivo je da u svakoj struci i industriji postoje neetični i materijalistički orijentirani pojedinci. Međutim profesor Vrdoljak nije taj. Riječ je o čestitom čovjeku koji je jedan od najcitiranijih hrvatskih kliničkih znanstvenika i čije se ime s respektom izgovara u međunarodnim zdravstvenim krugovima. Vrlo je važno to naglasiti hrvatskoj javnosti koja je trenutno suočena s malicioznom pričom stavljenom u eter. Javnost, a prije svega pacijenti profesora Vrdoljaka, trebaju procijeniti kome je i zašto bilo u interesu krenuti džonom na svjetlu točku hrvatskog zdravstva”, kazao je Igor Štagljar, profesor i direktor na odjelu za biokemiju i medicinsku genetiku na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Torontu.

S druge strane Miroslav Radman tvrdi kako se Vrdoljak suočio s poznatim hrvatskim prokletstvom.

“U ovoj državi oprostit će vam sve osim uspjeha, a meta na čelo stavljat će se čak i onima koji spašavaju živote. Tako ispada da je problem što jedan od najutjecajnijih Hrvata s razgranatom mrežom poznanstava u svijetu, redoviti profesor na Medicinskom fakultetu i predstojnik jedne od najvažnijih klinika u Hrvatskoj te član desetak europskih i svjetskih strukovnih i znanstvenih udruženja ne smije imati luksuznu kuću nakon gotovo 40 godina rada. Pa što da u svojstvu stručnjaka održava predavanja u suradnji s farmaceutskim kompanijama? To može biti čudno samo onima koji ne razumiju kako medicinska znanost funkcionira. Pa kako nastaju nove terapije, lijekovi i multidisciplinarni pristupi liječenju bolesti? Nastaju sinergijom farmaceutske i zdravstvene industrije. Svi značajni znanstvenici medicine poznaju na stotine farmaceuta. Profesor Vrdoljak dokazao je da je njegov odnos sa svim farmaceutskim kompanijama usmjeren ka razvitku znanosti te dobrobiti društva u kojemu živimo i ponajviše onkoloških bolesnika. Pitam se živimo li mi u demokraciji i slobodnom društvu ako je medijima glavni problem činjenica što je profesor Vrdoljak dao obiteljsko zemljište na Braču, a neki poslovni čovjek kapital za izgradnju kuća i to punih 10 godina prije negoli je njegova kompanija uopće postojala”, zaključio je Miroslav Radman, hrvatski biolog, član Francuske i obje Američke akademije znanosti i umjetnosti te stalni član HAZU-a.

.

Na sličnom tragu razmišljanja je i Stjepko Pleština, predstojnik Klinike za onkologije KBC-a Zagreb.

“Zagreb i Split dva su najveća hrvatska grada koja gaje prijateljsko i zdravo rivalstvo u sportu, umjetnosti, kulturi pa tako i u zdravstvu. Uistinu sam ponosan na sve ono što je kolega Vrdoljak napravio za Split i hrvatsku onkologiju. Upravo je on zaslužan što se danas o našoj onkologiji u europskim okvirima priča s maksimalnim autoritetom. I tu ne pričamo samo o efikasnosti liječenja nego i o logistici, menadžmentu, infrastrukturi i čitavoj organizaciji. Mislim da sam rekao dovoljno”.

U svojstvu bivšeg pacijenta oglasio se i bivši gradonačelnik Splita te saborski zastupnik Andro Krstulović Opara.

“Gospodin Vrdoljak je jedan od najčasnijih Splićana koje poznajem, a tome u prilog ide i činjenica kako je dobitnik Nagrade za životno djelo grada Splita 2008. godine. U našem gradu praktički ne postoji osoba koja ne zna ili barem nije čula za Vrdoljaka. Poznavao sam ga i prije moje bolesti, prvenstveno kao pasioniranog biciklista kojega krasi sportski i viteški duh. Međutim, na moju sreću u nesreći, upoznao sam ga kao liječnika kad sam se susreo sa zloćudnom bolešću. Svojom stručnošću, mirnoćom, dostupnošću i samouvjerenošću s ostalim timom stručnjaka, ulio mi je nadu, ohrabrio me te sam danas pobjednik nad bolešću. Na tome sam mu beskrajno zahvalan. Dovoditi u pitanje njegovu čast, moral, etiku ili način na koji upravlja klinikom upravo bi predstavljalo krajnje nemoralan, nečastan i neetičan čin”.

Na kraju komentar je dala i Ljiljana Vukota, predsjednica udruge “Sve za Nju” koja okuplja žene oboljele od raka i koja je veliki dio života posvetila humanitarnom radu.

“Gospodin Vrdoljak uložio je stotine i stotine svojih sati kako bi sudjelovao u dobrotvornom radu i svojim znanjem i savjetima potpomogao i usmjeravao rad raznih udruga, pa tako i naše. Riječ je prije svega o čovjeku, a zatim i vrhunskom stručnjaku koji ima vremena za svakog pacijenta i zbog kojeg je Hrvatska uvrštena na onkološku kartu svijeta. Zahvaljujući njemu mnogi su životi danas spašeni, a ne treba zaboraviti da je jedan od autora krucijalno važnog dokumenta kao što je Nacionalni strateški okvir protiv raka. Upravo zbog takvih stručnjaka danas je hrvatski zdravstveni sustav postao fokusiran na najvažnije teme u pogledu poboljšanja ishoda liječenja, a među kojima su primarna i sekundarna prevencija, dijagnostika i suvremeno onkološko liječenje”.

Podsjetimo, o svemu se u srijedu oglasio i sam Vrdoljak iznijevši dokaze i demantiravši napise sugerirajući da je protiv njega povedena hajka s duboko personaliziranim motivima pri čemu su instrumentalizirani i neki bivši djelatnici klinike s ciljem pokušaja njegove kompromitacije i to baš u trenutku kad u Hrvatsku stiže sto milijuna eura bespovratnih EU sredstava za linearne akceleratora temeljem Nacionalnog plana borbe protiv raka čiji je on inicijator i jedan od glavnih nositelja. U priopćenju se osvrnuo i na svoju kuću na Braču i suradnju s farmaceutskim kompanijama kazavši kako ne taji da s njima surađuje u interesu znanosti i dobrobiti bolesnika te da za svaku stručnu suradnju posjeduje ugovor na kojeg je hrvatskoj državi platio porez, prirez i doprinose i o istima obavijestio sva regulatorna tijela. Dodao je i kako nikada u svojoj karijeri nije propisao lijek bilo koje kompanije van smjernica dobre kliničke prakse ili smjernica HZZO odnosno prethodne odluke multidisciplinarnog tima za čiju se inauguraciju upravo on zalagao i borio. Sve je to, kazao je, više nego lako i dokazati uvidom u arhivu klinike", napisali su u zajedničkom priopćenju.