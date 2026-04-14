Bivši njemački nogometaš poginuo nakon nevjerojatne nesreće i sudara s jelenom

Bivši nogometaš njemačke Bundeslige Reiner Wirsching preminuo je u 63. godini od posljedica bizarne nesreće nedaleko od svog doma u Bad Kissingenu. Wirsching, koji je u elitnom razredu njemačkog nogometa odigrao 72 utakmice, stradao je u sudaru s jelenom dok je vozio bicikl, piše Index.

Nevjerojatna nesreća

Nesreća se dogodila dok je Wirsching bio na redovitom treningu biciklom na saveznoj cesti između Poppenrotha i Bad Kissingena. U jednom trenutku sudario se s jelenom, pao i udario glavom o tlo. Prilikom vožnje nije nosio zaštitnu kacigu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Na cesti ga je pronašao vozač u prolazu i odmah pozvao hitnu pomoć. Liječnici su mu pružili prvu pomoć na mjestu događaja i prevezli ga u bolnicu, no unatoč njihovim naporima, Wirsching je preminuo od zadobivenih ozljeda. Njegov brat Dieter otkrio je da je zadobio tešku frakturu baze lubanje s jakim krvarenjem, zbog čega su šanse za preživljavanje bile gotovo nikakve.

Najveći trag ostavio u Nürnbergu

Wirsching je najveći trag u karijeri ostavio igrajući za Nürnberg, za koji je nastupio u 72 utakmice Bundeslige. Vrhunac karijere dosegnuo je tijekom devedesetih godina prošlog stoljeća, a s aktivnim igranjem prestao je 2001. godine u Würzburgu.

Od bivšeg igrača oprostio se i njegov klub. "Naša najdublja i iskrena sućut svim njegovim voljenima", poručili su iz Nürnberga.