Bivši kapetan Bijelih: "Posve je razumljiva euforija, koja prati Ivanov dolazak. To je Hajduk. To je HNL"

Transfer svih transfera! Najveći transfer u povijesti HNL-a! Perišić za titulu! Neprijeporno, dolazak Ivana Perišića u Hajduk dodatno je potaknuo euforiju, koja ove sezone vlada oko splitskog kluba.

A priča o Perišiću doista je nesvakidašnja i neobična...

Dakle, došao je "Perija" na Poljud kao 11-godišnji dječak, a za prvu bi momčad trebao debitirati u 36. godini (2. veljače će proslaviti 35. rođendan). Do ljeta će biti u Hajduku kao igrač Tottenhama na posudbi, a onda bi trebao potpisati ugovor za jedan euro!

- Istina, sve je u toj priči ekstremno. Ali, to je Hajduk. To je HNL. Velika je ovo stvar za cijeli hrvatski nogomet. Hajduk posebno. Posve je razumljiva euforija, koja prati Ivanov dolazak. Bez obzira na njegovu ozljedu, Perišić je najveće ime, koje je Hajduk mogao dovesti u ovom trenutku – smatra nekadašnji prvotimac splitskog kluba, Hrvoje Vejić, pišu Sportske novosti.

Objektivno, Perišić se trenutačno doima kao pojačanje, ali tek za iduću sezonu. U svom prvom obraćanju navijačima kao igrač Hajduka, glede timinga oko povratka na teren, Perišić je spomenuo – travanj!?

- To su liječničke procjene, ali poznavajući Ivana, njegove radne navike i mentalitet, vjerujem da će se on momčadi pridružiti i puno prije. On je igrač, koji puno radi na sebi i to će mu se vratiti. Kod ovakvih teških ozljeda najbitnije je početno razdoblje mentalne rehabilitacije. On je tu fazu prebrodio i zato sam uvjeren da će se vratiti ranije od očekivanog.

Dovođenje Perišića, barem kod navijača Hajduka, snaži dojam da je splitski klub "pobijedio" Dinamo tijekom aktualnog prijelaznog roka. Iako je još otvoreno pitanje – tko će igrati na poziciji lijevog beka u odsustvu ozlijeđenog Melnjaka i izočnog Dialla (s reprezentacijom Obale Bjelokosti je na Afričkom kupu nacija)?

- Tko je bolje odradio posao tijekom prijelaznog roka možemo tek nagađati. Konkretne ćemo odgovore dobiti – na terenu. Hajduk nije nikoga doveo za mjesto lijevog beka. Trener Karoglan isprobava na lijevoj strani Moufija i Sigura. Tu je i Hrgović.

Dolazak Perišića mogao bi predstavljati poticaj i nekim drugim bivšim igračima Hajduka u svezi povratka na Poljud? Poglavito starijim igračima...

- Svakako. No, to je politika kluba, koju predsjednik Jakobušić zagovara duže vrijeme. Još od povratka Lovre Kalinića. Potom se vratio Marko Livaja, pa Nikola Kalinić... Danas je, međutim, definiciju "starog igrača" potrebno - redefinirati. Nekada su se starijim igračima smatrali 30-godišnjaci. Sada su se granice pomakle. Svjedočimo da ima sve više igrača u četvrtom desetljeću koji igraju na vrhunskoj razini. Ivan Perišić je jedan od primjera – zaključuje Vejić.