Bivši Dinamov trener o Hajduku i Livaji: “Van svake pameti, to nije normalno”

Bivši trener Dinama Sandro Perković bez zadrške je komentirao stanje u Hajduku i situaciju s kapetanom Markom Livajom, istaknuvši kako mu pojedine odluke u splitskom klubu nisu jasne.

„Što se događa s Hajdukom? Ne znam, ali moram reći da mi se kao momčad jako sviđa“, rekao je Perković.

Naglasio je kako Hajduk posljednjih godina radi dobar posao u razvoju mladih igrača i transferima, iako priznaje da nije lako održati kontinuitet u takvim uvjetima.

„Isprofilirali su velik broj mladih igrača i radili kvalitetne transfere. Nije jednostavno razvijati mlade igrače koji se brzo prodaju, a istovremeno se boriti s jednim moćnim Dinamom“, rekao je.

Posebno je pohvalio i aktualnog trenera Hajduka.

„Cijenim Gonzala Garciju, riječ je o kvalitetnom treneru i drago mi je da je u tako velikom klubu kao što je Hajduk“, dodao je.

Kritika zbog Livaje

Ipak, Perković je izrazio čuđenje zbog statusa kapetana Marka Livaje, koji je u jednom dijelu sezone bio u drugom planu.

„Ono što mi kao promatraču nije jasno jest razdoblje u kojem njihov daleko najbolji igrač nije igrao“, istaknuo je.

Dodaje kako po njegovu mišljenju postoje samo dvije logične opcije.

„Ili je Livaja u Hajduku i igra, i tada je jedan od najboljih u svemu, ili Livaja nije u Hajduku. Treće opcije nema. To da je Livaja na klupi, po meni je van svake zdrave pameti“, rekao je.

Zaključio je kako takve odluke neminovno utječu i na rezultate.

„Kad radiš stvari koje nisu normalne, ne može ni rezultat biti normalan“, poručio je Perković, prenosi Net.hr.