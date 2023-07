Biste li nosili nove Zarine sandale s potpeticom u obliku školjke?

Osim kupanja i sunčanja, ako nešto volimo tijekom godišnjeg odmora, onda je to potraga za najljepšim školjkama. One najsitnije tražimo po plaži, dok se za one posebnije moramo zaroniti malo dublje. Od rebrastih koje najčešće dolaze u bež boji do sjajnih smeđih školjaka, željno smo iščekivali roditelje ili starije braću i sestre da nam izrone školjke.

Neke od njih smo zadržali jer su izgledale poput pravih remek djela i pomno ih čuvali u svojoj kutijici optočenoj školjkama. One do kojih smo se malo lakše odvojili, odlučili smo prodati. Još uvijek pamtimo štand na rivi gdje smo ih pomno slagali i cijenili negdje između kune i 5 kuna. Nema veće sreće od one kada smo zaradili za sladoled u samo pola sata, piše elegant.hr.

Te uspomene pamtit ćemo zauvijek, stoga ne čudi da svaki put kada ugledamo školjku u bilo kojem obliku, postanemo emotivni. Iako se tek spremamo naoružati novom maskom za ronjenje, u međuvremenu smo pronašli sandale koje će osvojiti sve modne entuzijastice.

Iako s prednje strane djeluju potpuno klasično, potpetica u obliku školjke ističe iz u potpunosti. Zara, naš omiljeni high street brend lansirao je metalik srebrne i bež sandale s remenčićima koji dolaze s prozirnom potpeticom koja tvori školjku.

Zara nas uvijek iznenadi kreativnim stvarčicama, no ovaj novitet je razina više. Ako se i vi u potpunosti želite stopiti s morem i školjkama, a pritom ste zaljubljenica u modu, svoj primjerak ljupkih sandala možete naručiti putem LINKA po cijeni od 69,95 EUR!