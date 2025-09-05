Bilo je strašenja krajem ljeta, a njemu se ne vidi kraj: U subotu vjetrovito na moru, a temperature rastu do 33 stupnja

Iako smo zakoračili u klimatološku jesen, jučer su dalmatinske meteorološke postaje zabilježile su ljetne temperature. Najtopliji je bio Knin s 30,6 °C, a Split/Resnik izmjerio je 30,0 °C. Na Marjanu je bilo tek nešto manje – 28,8 °C.

Najniže maksimalne vrijednosti u Dalmaciji imale su pučinske postaje: Lastovo s 26,4 °C te Palagruža s 25,5 °C.

Kraj tjedna obilježit će stabilne vremenske prilike. U subotu će biti najtoplije kada će se ponegdje bilježiti prave ljetne temperature zraka.

Danas će biti pretežno vedro. Ujutro i navečer slaba bura, danju vjetar zapadnih smjerova koji će najjači biti na otvorenom moru Dalmacije u kasnim popodnevnim satima. Navečer podno Velebita bura u jačanju. Minimalne jutarnje temperature zraka od 10°C ponegdje u Dalmatinskoj zagori do 21°C ponegdje uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature većinom od 26 do 31°C.

Vedro će biti tijekom subote. Podno Velebita će ujutro puhati jaka bura s olujnim udarima, drugdje slaba do umjerena bura. Danju umjeren vjetar sa zapada i sjeverozapada koji će popodne na moru Dalmacije ponegdje biti jak. Od jutra malo toplije, a najviše dnevne temperature od 28 do 33°C.

Pretežno sunčano i suho bit će u nedjelju. Ujutro i navečer slab burin, danju slab maestral. Jutro malo svježije, najviše dnevne temperature od 25 do 30°C.

Sunčano, vrlo toplo do vruće bit će u prvoj polovici sljedećeg tjedna. Vjetar će biti slab. Naoblačenje je moguće krajem srijede, osobito na zapadu zemlje.