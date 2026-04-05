BiH u problemima: nakon Džeke stigla još jedna loša vijest

Kako su se nakon nekoliko dana "mamurluka" slegli dojmovi od trijumfa nogometaša BiH protiv Italije u Zenici, tako je uslijedio i, nažalost, bolan povratak u realnost. Stigla je ubrzo nakon slavlja vijest kako se ozbiljno ozlijedio Edin Džeko, kako je njegov nastup na Mundijalu upitan, a još jedan takav slučaj pojavio se i s Nikolom Katićem, pišu Sportske novosti.

Naime, kako je objavio njegov klub Schalke, za Katića je sezona vrlo vjerojatno završena zbog teške ozljede koljena. Šanse za povratak su minimalne, a samim time je i lako moguće kako neće biti dostupan Sergeju Barbarezu za Mundijal u Sjevernoj Americi.

Podsjetimo, Katić je i bivši mladi reprezentativac Hrvatske, a upisao je nastup i za A vrstu u prijateljskoj utakmici. S obzirom na to kako se radilo o neslužbenom nastupu, i dalje je imao pravo zaigrati za BiH, s obzirom na to kako je rođen u Ljubuškom, a taj se ishod obistinio.

U BiH, naravno, polažu nade kako bi se i Džeko i Katić mogli vratiti za Mundijal. Obojica su odigrala nezamjenjivu ulogu u play-offu za SP; Džeko je pogotkom protiv Walesa u svojevrsnom polufinalu osigurao sudar s Talijanima, dok je Katić svoj buket cvijeća zavrijedio za nastup u Zenici, gdje mu je SofaScore dodijelio najvišu ocjenu u pobjedničkoj momčadi.