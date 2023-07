BEZOBRAZLUKU NEMA KRAJA Kamperi ilegalno zaokupirali dalmatinski otočić i stavili natpis 'privatno'

Ljetovati besplatno? Pa tko to ne bi poželio. No, malo je onih koji bi to napravili i to na ovako bezobrazan način. Naime, grupa turista odlučila je ilegalno kampirati na otočiću Artina, tik do otoka Vrgade u općini Pakoštane. I ne samo da su svoj ilegalni kamp u nedirnutoj prirodi tik uz obalu mora ogradili, već su na "ogradu" stavili i natpis: Privat.

Čitatelj portala Morski.hr kaže da već godinama tamo dolazi na kupanje i kako uvijek nailazi na istu priču.

Načelnik Općine Pakoštane Milivoj Kurtov rekao je da prvi put čuje za takvo što.

"Moram priznati, ovo mi je prvi glas. Moram provjeriti što je s tim zemljištem tamo, pa ću vam javiti, ali ću odmah tamo poslati komunalnog redara s policijom, pa ćemo vam javiti što smo tamo zatekli", rekao je načelnik za Morski.hr.