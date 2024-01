BEZ PRAVA NA KIKS Hrvatska protiv Mađarske za prve bodove u drugom krugu

Danas Hrvatska rukometna reprezentacija igra drugu utakmicu drugog kruga na Europskom prvenstvu koje se igra u Njemačkoj, naša reprezentacija u Kolnu. Protivnik je Mađarska, susret započinje u 18.00 sati.

Posljednju smo utakmicu izgubili protiv Francuske, ostali smo sa jednim bodom kojeg smo prenijeli iz prvog dijela natjecanja. Malo. Susret protiv Francuza pokazao je i slabosti naše reprezentacije koja se nije uspjela vratiti kada joj se to nudilo, te ostvariti bolji rezultat.

Ta je utakmica iza nas, valja dignuti glave, naučiti nešto iz tog poraza i krenuti u nove pobjede. Jer, ako kiksamo večeras polufinale sigurno nećemo vidjeti. Zapravo, do polufinala možemo samo sa sve tri pobjede do kraja. A još nas čekaju Island i domaćin Njemačka. Bit će teško, da kažem i nemoguće, ali ne bi bilo sportski. Ako Mađarska dobije, ostaje u igri, mi onda do kraja igramo za bodove koji ništa ne znače.

Mađarska je pobjednik skupine C, sve tri pobjede je ostvarila na putu u drugi krug. Redom su padali Crna Gora, Srbija i Island, da bi ih u nastavku prizemljila, zamislite tko - Austrija! Minimalna pobjeda 30-29. Sad su tek napaljeni i željni dokazivanja. Dobri su na vanjskim pozicijama, žestoki na crti i grubi u obrani. Krila ne koriste puno, uglavnom bočni igrači kupe otpatke.

Igrali smo 13 puta s njima na velikim natjecanjima, dobili deset puta, izgubili dva puta i jednom remizirali. Na Europskim prvenstvima u tri susreta bilježimo troznak, pobjedu, neriješeno i poraz. Dakle, neće biti nimalo jednostavno, ni lako, čak dapače vrlo, vrlo teško dobiti Mađare.

Hrvatskoj se najvjerojatnije vraća Duvnjak iako je još jučer bio malo fibrozan, ali danas do utakmice ima zadatak ozdraviti. Pa onda dati svoj doprinos. Naš izbornik Goran Perkovac za sada ne koristi joker "Zovi", drži da ima dovoljno dobrih igrača za sada.

Vjerujemo i na žestoku pomoć s tribina, baš kao i do sada.

U našoj grupi danas se još sastaju Njemačka - Austrija i Francuska - Island.