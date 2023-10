Berba maslina može biti opasna – za masline!

Suradnik Maslinara dr.sc. Marin Krapac ističe kako kroz oštećenja masline tijekom berbe u biljno tkivo ulaze patogeni koji uzrokuju biljne bolesti, npr. uzročnik raka masline.

Tijekom berbe maslina, bilo da govorimo o ručnoj ili mehaniziranoj berbi, dolazi do oštećenja plodova, listova i grana. Nakon ovih oštećenja dolazi do oksidacijskih procesa u plodovima i degradacije ulja ili pak do rana na listovima i granama kroz koje u tkivo masline mogu ući mikroorganizmi i uzrokovati bolesti.

Oštećenja plodova

Oštećenja plodova slabije su izražena prilikom ručne berbe u odnosu na mehaniziranu, a stupanj oštećenja raste ovisno o stupnju zrelosti ploda, sorti, oruđima koja se koriste za berbu te pažnji berača.

Tijekom zriobe plodova dolazi do razgradnje stanica mesa (mezokarpa) ploda te plodovi postaju mekši s tanjom kožicom (egzokrapom). Osim toga, udio fenolnih spojeva, koji sprečavaju oksidacijske procese u plodu i ulju, se smanjuje. Plodovi ubrani u kasnijim stupnjevima zrelosti osjetljiviji su na mehanička oštećenja, a ako do oštećenja dođe, niža razina fenola ne sprječava oksidacijske procese, i kvarenje ulja zbiva se već u samom plodu.

Pojedine sorte u istom stupnju zrelosti ploda imaju mekše tkivo te su mehanička oštećenja prilikom berbe kod ovih sorata izraženija. Prema najnovijim istraživanjima španjolskih znanstvenika, na stolnim sortama maslina veća su oštećenja tkiva ploda zabilježena kod sorte Manzanilla de Sevilla nego kod sorte Hojiblanca. Osim tvrdoće tkiva ploda, sila odvajanja ploda od peteljke ovisna je o sorti i stupnju zrelosti te je kod sorata čiji se plodovi jače drže za peteljku mehaničko oštećenje izraženije, jer je potrebno upotrijebiti veću silu ili više puta mehaničkim tresačem udariti po istom plodu kako bi on pao sa stabla.

Učinkovitost berbe i stupanj oštećenja ploda kod mehanizirane berbe ovisi o izvedbi stroja koji se koristi za berbu. Najmanja oštećenja plodova prisutna su kod strojeva koji tresu cijelo deblo ili granu, no takve izvedbe strojeva mogu uzrokovati mikro i makro oštećenja na korijenovom sustavu i/ili dijelovima debla i krošnje. Kroz ova mikro i makro oštećenja u biljno tkivo ulaze patogeni koji uzrokuju biljne bolesti (npr. uzročnik raka masline bakterija Pseudomonas savastanoi).