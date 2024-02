Belkantistički operni biser o najpoznatijim tragičnim ljubavnicima po prvi put u Splitu

Opera „Capuleti i Montecchi“, remek-djelo majstora belcanta Vincenza Bellinija premijerno će biti izvedena u splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu u subotu 24. veljače s početkom u 20 sati. Pod ravnanjem maestra Ive Lipanovića, u režiji Hrvoja Korbara, uloge najpoznatijih ljubavnika svjetske literature tumačit će sopranistica Nela Šarić a mezzosopranistica Josipa Gvozdanić nastupit će u ulozi Romea. Po prvi put će splitska publika imati priliku vidjeti i čuti remek-djelo Bellinija, operu prelijepih melodija koja istovremeno zrači ljepotom i dubinom.

„Kao ravnateljici Opere HNK Split, želja mi je da stvorimo ansambl u kojem će mladi umjetnici pokazati što znaju i što mogu. Nakon „Čarobne frule“ kao pravi izbor nametnula mi se ova belkantistička opera koja nikad nije bila izvedena u Splitu. Uz glazbeno vodstvo maestra Lipanovića i asistenturu sjajnog mladog dirigenta Davora Kelića. Maestro Lipanović nedavno je dobio nagradu za životno djelo „Lovro von Matačić“, a Davor Kelić istoimenu je nagradu dobio u konkurenciji mladih dirigenata. Izuzetna mi je čast i što u HNK Split debitira mladi redatelj Hrvoje Korbar. Smatram da on, kao mladi redatelj, zaslužuje pravu priliku, jedan veliki operni naslov. Imamo i odličnu solističku podjelu, ono što sam do sada vidjela uvjerava me da ćemo imati jedan sjajan operni naslov“, istaknula je Ivana Srbljan na početku konferencije za medije. Ivo Lipanović, dirigent premijerne izvedbe: „Ovo je izrazito belkantistička opera, s lijepim pjevanjem i malo drame. Orkestar je uglavnom pratnja solistima koji su izvanredni. Naš je orkestar fantastičan, dorastao svim zadacima, dokazali su to u nebrojeno prilika zadnjih godina, a odnosi se to i na muški zbor koji ima veliki zadatak u ovoj operi. ženski se pojavljuje tek pri kraju, izvan scene.“

Mladi dirigent Davor Kelić, asistent dirigenta koji će ravnati nekim od premijernih izvedbi: „Ovo je jedno zrelo, pravo belkantističko djelo koje naglasak stavlja na ljepotu tona i prekrasne fraze. Najpoznatija Bellinijeva opera Norma napisana je samo godinu dana nakon ove i u njima ima jako puno sličnosti, od glavne sopranističke arije do dueta. Ako volite prekrasne duge melodije i talijanski stil, ovo je definitivno djelo za vas.“

Redatelj Hrvoje Korbar: „Ovo nas djelo vodi u posljednja 24 sata života najpoznatijih nesretnih ljubavnika. Opera kao da usporava to vrijeme i vodi nas duboko u njihovu psihologiju. Karte su već podijeljene i oni više ne mogu djelovati. Više manje je jasno kakav nas rasplet očekuje. Stoga se ne događa ništa dramatski napeto, radnja nas, kao pod nekim povećalom vodi u njihova osjećanja, ono što oni proživljavaju. To se najviše odnosi na lik Julije, osobi nesretne sudbine prema kojoj se svi odnose kao prema imovini tih muškaraca kojima je okružena.“

Sopranistica Nela Šarić, koja tumači ulogu Julije: „Ova je uloga različita, suprotna onim koje sam do sada radila. Julija je razapeta između odgovornosti prema vlastitoj obitelji i svom ocu i ljubavi koju niko ne bira, koja se desi. Znam puno žena koje se i u ovim našim vremenima bore s tim da se svide obitelji i društvu svojim izborom partnera. Sigurna sam da će publika izaći s predstava dotaknuta težinom tih izbora koju ćemo, vjerujem, uspijeti donijeti svojim pjevanjem i glumom.“ Ulogu Romea Bellini je namijenio mezzosopranskom glasu. Na premijeri će je tumačiti Josipa Gvozdanić: „Meni je ovo višestruki debi. Prvi put pjevam u Splitu, prvi put surađujem s oba maestra, ali mi nije prvo tumačenje muškog lika. Ovo mi je treća muška uloga, nakon Princa u Matteovoj Pepeljuzi i uloge Ivice u Ivici i Marici Humperdincka. Romeo je lik u kasnim pubertetskim godinama, pod velikim utjecajem svojih osjećaja, promjena raspoloženja, vode ga impulsi a ne razum, to nije još uvijek sasvimodrastao muškarac, pa možda otud ovakva odluka skladatelja da za njegov glas izabere mezzosoprana.“

Kao dirigent predstave u repriznim će izvedbama nastupiti maestro Davor Kelić. Uloge Romea i Julije, osim Josipe Gvozdanić i Nele Šarić, tumačit će Nina Dominko i Antonija Teskera. Ostale uloge tumačit će gost iz Ujedinjenog Kraljevstva Sam Furness, Vladimir Garić, Božo Župić, Mate Akrap i Joško Tranfić uz Orkestar, Zbor i Balet HNK Split. Pored dirigenta i redatelja, autorski tim predstave čine: scenografkinja Zdravka Ivandija Kirigin, kostimografkinja Barbara Bourek, Maja Huber odgovorna je za scenski pokret, zborovođa je Veton Marevci, oblikovateljica svjetla je Vesna Kolarec, oblikovatelj tona Željko Mravak.

Nakon premijerne izvedbe 24. veljače s početkom u 20 sati, sljedeće reprizne izvedbe na programu su 26. i 27. veljače, te 1., 2., 4. i 5. ožujka.

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: Nemi Bulat Foto: Nemi Bulat Foto: Nemi Bulat Foto: Nemi Bulat Foto: Nemi Bulat Foto: Nemi Bulat