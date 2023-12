"Bebin prvi Božić": Zanimljiv detalj iz blagdanskog ozračja doma Livajinih

Prva adventska nedjelja je iza nas, što znači da smo i službeno zakoračili u blagdansko vrijeme. Advent u Splitu okitio je naš grad i podario svima božićni ugođaj, a mnogi su već i svoje vlastite domove odlučili ukrasiti u duhu Božića.

Iris Livaja, bivša manekenka i žena zvijezde Hajduka Marka Livaje, podijelila je s pratiteljima na Instagramu kako je božićna atmosfera obuzela njihov dom.

Predivno božićno drvce bogato je raznim ukrasima: od kuglica do likova plesača, labudova, medvjedića s natpisom "bebin prvi Božić" - čak i krokodila u nogometnom dresu! U pozadini svira prigodna pjesma "You're a Mean One, Mr. Grinch" iz mnogima omiljenog božićnog filma.

Pogledajte i sami - možda vas inspirira za vlastitu jelku!

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: Instagram Foto: Instagram Foto: Instagram Foto: Instagram Foto: Instagram