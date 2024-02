BARBIR O NAPADU NA IVOŠEVIĆA "Živimo u državi straha! Korupcija se širi i obuhvaća sve pore društva, jer šutimo i gledamo svoja posla"

Sinoćnji incident u Splitu u kojem su dvojica muškaraca nasrnuli na splitskog dogradonačelnika Bojana Ivoševića glavna je tema jutros u Banovini. U obraćanju javnosti, splitski se gradonačelnik Ivica Puljak pita stoji li država iza onih koji uvode red ili onih koji ga narušavaju.

Jutros se o svemu na Facebooku oglasio i gradski vijećnik Damir Barbir. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

"Živimo u državi straha! Šuti i gledaj svoja posla je rečenica koja je ovoj državi nanijela najviše nepravde od Domovinskog rata. Jer ovo nasilje, stanje nereda i straha je posljedica što svoju djecu učimo da šute i gledaju svoja posla. Mislimo da ih time štitimo, ali zapravo ih ostavljamo na vjetrometini. Za to vrijeme svi ostali ljudi koji prożivljavaju nepravdu, a nerijetko i nasilje ostaju sami. Jer šutimo i gledamo svoja posla.

Korupcija se širi i obuhvaća sve pore društva, jer šutimo i gledamo svoja posla.

Gotova sva djeca u školi imaju sve same petice jer profesori i nastavnici (čast izuzecima) se ne žele zamjeriti roditeljima koji ‘poznaju ravnatelja’, ili nekog drugog moćnika pa je jedino rješenje da šute i gledaju svoja posla.

Država straha je pojela sve pore društva. Rođaci i klijentelizam te sveprisutna korupcija dominiraju gradom i državom.

Nasilje nad Bojanom Ivoševićem koji predstavlja izvršnu vlast i izkešeni očnjaci marginalnih likova i marginalnih članova nekih ekstremnih stranaka na društvenim mrežama su nanijeli manje zla od onih koji ih nisu priveli, procesuirali i osudili, jer su, već znate, šutili i gledali svoja posla.

Živimo u državi straha. To je država prividne slobode, one glasne manjine koja terorizira većinu koja ne čini ništa da to, makar i sinbolički osudi.

Bojan Ivošević je Split. Legitimno izabrani Split. On je napadnut. Očekujem od institucija države da privedu, osude i zaštite hrvatski grad Split od nasilja. To je zadnja linija obrane. A sve pozivam da prestanemo više šutiti. Ako ne zbog drugih, onda zbog nas samih", poručio je Barbir.

