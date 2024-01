BARAKUDE POMELE GRKE Hrvatska u polufinalu vaterpolskog Eura!

Hrvatska - Grčka

1. četvrtina 3-3

2. četvrtina 2-3

3. četvrtina 4-0

4. četvrtina 4-2

Hrvatska vaterpolo reprezentacija večeras je odigrala četvrtfinalnu utakmicu za plasman u polufinale Europskog prvenstva u vaterpolu koje se igra u našoj domovini. Nakon prvih 8 minuta, nakon prve četvrtine rezultat je glasio 3-3, Grčka je nakon drugih osam minuta vodila 5-6.

Izjednačena je bila prva runda, Grci su bili u žestokoj ofenzivi, Hrvatska je u otvorenoj borbi s Grčkom reprezentacijom nakon prvog poluvremenu gubila 5-6.

A onda sasvim druga priča.

Treća četvrtina počela je Hrvatskim pogotkom, pratili smo teško egal, baš kao i svaki put do sada kada smo igrali sa Grcima. 7-6 smo poveli u 19. minuti utakmice, ostvarili preokret u trećoj dionici utakmice.

Digli smo se iz minusa, Vukičević nas vodi do plus dva razlike i to nam jamči sigurnost do kraja treće četvrtine. Čvrsta obrana je u Zagrebačkom bazenu, idemo prema pobjedi. Peterac 47 sekundi prije kraja treće četvrtine vodi nas u polufinale. Bravo Marinić Kragić koji nas nosi do pobjede. Kreće zadnja četvrtina. Treću smo dionicu razvalili 4-0.

Kakvi bi to Hrvati šampioni bili kada bi na ovakvom jednom natjecanju prokockali plus tri na početku zadnje dionice. Kada smo zabili za 10-6 i kada je utakmica krenula kraju, sasvim je bilo jasno da smo među četiri najbolje reprezentacije u Europi. Zapravo, tamo i pripadamo.

I kada je Bijač upisao svoju osmu obranu, Fatović zabio za 11-6... By by Grčka. Šest, sedam pogodaka u naletu. To je Hrvatska!

Konačan rezultat Hrvatska - Grčka 13-8. U nedjelju polufinale protiv Mađarske.

Večeras poslije nas za plasman u polufinale još igraju Italija i Crna Gora.