Bar Takeover by Filip Pleteš - otkačeni Barmen dolazi na Picnic Mingle&Fun adventsku kućicu

Na zadarskom adventu, na Picnic Winter House kućici, koja već tradicionalno pomiče granice zadarskog ugostiteljstva, očekuje se jedinstven događaj.

Filip Pleteš, iskusni barmen s globalnim iskustvom, preuzet će Picnic kućicu u Zadru 13. prosinca 2023. od 20 sati, predstavljajući svoja tri jedinstvena signature koktela.

Picnic Mingle&Fun kućica je sinonim za inovaciju na zadarskoj ugostiteljskoj sceni. Svaki posjetitelj doživljava nezaboravno iskustvo, bilo da je riječ o novim kulinarskim delicijama ili posebnim događajima poput Bar Takeovera.

Sa zavidnom karijerom koja obuhvaća rad u svjetski poznatim destinacijama, Filip Pleteš donosi bogato iskustvo u Picnic. Njegova prava ljubav je miksologija, a iza sebe ima iskustvo rada kao menadžer operacija u Nikki Beach Marbella, glavni miksolog Norvegian Cruise Line, brand menadžer i marketing menadžer Brown Forman za jugoistočnu Europu, kao i menadžer operacija i marketinga u najuglednijoj gin destileriji u Hrvatskoj, Old Pilot’s.

Prije toga, Filip je obavljao značajne uloge kao Regional Brand Ambassador za poznate brendove Metaxa i Brugal, skupljajući tako iskustvo i znanje koje prenosi u svoj core bussines, pripravljanje premium koktela.

Uz iznimno radno iskustvo, Filip se educirao u prestižnoj barmenskoj školi European Bartender School, a završio je i sommelier tečaj u Court Master of Sommeliers u Londonu.

Također, dodatno iskustvo i znanje prikupljao je na stažu u Employees Only, baru u New Yorku koji je redovito na listama najboljih 50 barova svijeta.

Ovog Adventa, Filip Pleteš predstavit će svoje umijeće kroz tri jedinstvena koktela, stvarajući savršenu atmosferu za sve ljubitelje vrhunskih okusa kroz elemente bosiljka, kakaa, yuzu limuna i ostalih zanimljivih sastojaka. Gosti će imati priliku kušati vrhunske koktele i uživati u jedinstvenom iskustvu koje Filip Pleteš nudi.

Osigurajte svoje mjesto na vrijeme na broj telefona 095 555 7191 i pridružite se 13. prosinca 2023. u 20 sati na Picnic Winter House u Zadru.