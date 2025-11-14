Baletna bajka Snježna kraljica ponovo na sceni HNK Split

Balet Snježna kraljica skladatelja Davora Bobića u koreografiji Svebora Sečaka, očaravajuća baletna za sve generacije, vraća se na pozornicu Hrvatskog narodnog kazališta Split dvjema izvedbama u subotu 15. studenog s početkom u 11 i u 19.30 sati. Orkestrom HNK Split ravnat će maestro Vladimir Piskunov.

Predstava nastala u koprodukciji splitskog i osječkog HNK, prema motivima istoimene bajke Hansa Christiana Andersena, oduševila je publiku i kritiku na prošlogodišnjoj premijeri svojom razigranošću, bajkovitošću, baletnom virtuoznošću izvođača i zarazno dopadljivom glazbom. Kritika je ovaj neoklasični balet u dva čina proglasila „našom i modernijom verzijom, mlađom sestrom Orašara“.

Na gradskom trgu Gerda i Kay uživaju u mladenačkoj ljubavi, no Kaya otima čarobna Snježna kraljica. Gerda hrabro kreće u potragu, susreće Čarobnicu i prolazi mnoge prepreke, ali ne odustaje. Na kraju pronalazi Kaya u dvorcu Snježne kraljice, a njezina ljubav razbija čaroliju i oboje se vraćaju na trg gdje slave s prijateljima. Trolovi, hajduci i hajdučice, princeza i princ, dvorske dame i dvorjani, čarobnica, životinje, pahuljice... likovi su u brojnom ansamblu koji predvode nacionalna baletna prvakinja Irina Čaban Bilandžić u naslovnoj ulozi, Giulia Del Grande i Maksym Bilokrynytskyi u ulogama Gerde i Kay, Ania Bartkowski kao Čarobnica, te ostali solisti i članovi ansambla Baleta HNK Split uz značajno sudjelovanje polaznika Baletnog studija HNK Split i Odjela za klasični balet Glazbene škole Josipa Hatzea.