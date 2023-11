Baka Sandra osuđena jer tri puta ošamarila unuka u parku; Razlog? Tukao je njihova psa

Sandra (52) proglašena je krivom i osuđena jer je malodobnog unuka (8) u parku ošamarila po licu nakon što je unuk nogom lupio njihova psa.

Prema presudi, sve se dogodilo u ožujku u 19 sati u parku u Zagrebu, Trg Senjskih uskoka bb, u kojem je baka Sandra počinila nasilje u obitelji na štetu svog unuka.

Dječak je vodio psa na povodcu, a nakon što je pas potrčao, “povukao ga je unaprijed, te je isti uslijed gubitka ravnoteže pao na tlo u blato, nakon čega je ustao i kako je bio ljut na psa jer ga je srušio, psa je udario nogom”.

“U tom trenutku je baka prišla do unuka kako bi ga odmaknula od psa te ga potom tri puta ošamarila po desnom obrazu, čime ga je tjelesno kažnjavala, a što je kod malodobnog djeteta izazvalo osjećaj straha i uznemirenosti”, navodi se uz presudi.

Kazna 300 eura

Nakon što su se vratili kući, dječak je majci, Sandrinoj snahi, ispričao što se dogodilo i ona je pozvala policiju. Rekao je da se zbog svega osjećao tužno.

Sandra je na sudu sve poricala navodeći kako je unuka samo htjela odmaknuti i odgurnuti od psa koji je režao zbog udaraca nogom pa se bojala da će ga ugristi, piše Danica.hr.

Policija je u prijavi za Sandru tražila kaznu od 1600 eura i zabranu prilaska unuku, no sutkinja je to odbila. Baku je kaznila s 300 eura i 40 eura prekršajnih troškova, a zabranu joj nije izrekla jer je to bio “izoliran slučaj” u obitelji.

Presuda koja je donesena ovih dana je nepravomoćno te se Sandra i policija na nju mogu žaliti. Sandra je, inače, visokoobrazovana osoba s dobrim poslom i solidnim primanjima. Dosad je bila neosuđivana.