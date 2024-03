Baby Lasagna: "Želim sebe predstaviti što lošije, to bolje. U smislu izgleda"

Baby Lasagna u protekla dva mjeseca odgovarao je na brojna pitanja o glazbi i sebi.

''Da. U nekim trenucima, neću imenovati, znalo je biti previše na osobnoj razini i to mi se i ne sviđa. Mislim i da sam dao dojam i da publika zna da ne volim baš previše stvari otkrivati o sebi. Ali pokušao sam biti kulturan i umjeren u tome'', govori glazbenik za Novu TV.

Lasagna je proteklih mjeseci ostavio dojam jednog smirenog, normalnog, pristojnog dečka koji uživa u svom malom svijetu.

''Mislim da pokušavam to biti, da mi prirodno dolazi, ali imam ja i svoje druge strane koje nisu došle do izražaja i koje ne želim pokazati javnosti. Znaš to je više za bližnje'', kaže on.

Lasagna je iz Istre, iz Umaga, ljubitelj je prirode. Ima li doma nekih domaćih životinja.

''Nemam, ali ću ih pokušati nabaviti. Ovo je sve od susjeda. Ja volim otići tamo kod susjeda, podružiti se s kokoškama, kravama. Ja jesam fan prirode, ali s druge strane živim tu neku dualnost gdje me i strah prirode. Ja sam inače rodom iz Like, i tamo šetati po onoj šumi kad znam da mi svaki čas može neki medvjed izletjeti, to me onda ful strah. Ali volim prirodu svakako'', otkrio je.

''Definitivno se vidim živjeti na selu. Još u manjem selu od ovoga gdje se sada selim. Stvarno želim taj miran život. Meni se ne sviđa grad'', iskren je.

Kako funkcionira s ljudima, voli li biti okružen s dosta ljudi, ili više voli biti sam?

''Pa volim biti okružen s ljudima, ali s ljudima koje poznajem. Teško mi je povezati se s osobom ovako na prvu, osim ako je ta osoba ekstremno ekstrovertna i ugodna i da mi je ugodno biti s njom. Inače bojim se novih ljudi, bojim se gužve, bojim se bilo kakve promjene. Obožavam biti s ljudima, obožavam druženja, ali s ljudima koje znam'', otkrio je Lasagna.

Kako se snašao u ovom medijskom vrtlogu.

''Mislim da sam odmah bačen u hladnu vodu i da sam imao puno toga za naučiti, i drago mi je da sada jesam naučio. Sada znam da ipak mogu nekad nekomu reći ne i da nije to toliko strašno i da je to više biznis nego osobno'', kaže.

Lasagna je kao mali bio dosta debeljuškast.

''Cijeli život sam bio debeljuškast i imao sam u jednom trenutku 107 kg. I onda sam rekao, okej, sad je dosta! Moram nešto poduzeti. Počeo sam trenirati borilačke vještine. Najviše sam zapeo za Jiu-Jitsu i onda teretana, prehrana i evo sad sam na, ovo jutro sam se mjerio, sad imam 75 kg'', kaže.

Ljubitelj je teretane, vježbanja. Koliko provodi tjedno u teretani?

''To mi je jedna od najvećih, recimo top 10 stvari koja mi fali u svemu ovome, da sam izgubio vrijeme za vježbanje, ali da! Prije sam trenirao čak i šest puta tjedno, a sada sam spao na jedno tri puta tjedno i fali mi, iskreno, teretana. Baš zbog toga se i veselim kad će sve ovo stati da mogu nazad na pumpanje, u tišini gurati željezo'', kaže.

Predstavljanje u javnosti?

''U početku želio sam se predstavljati, kada sam sebe zamišljao kao mladić, kakav ću biti, uvijek sam zamišljao jao slikat ću se, ovo-ono. I onda sam krenuo razmišljati i uviđati što može kriva slika osobe napravit toj nekoj drugoj osobi koja gleda to? Stvarati njima neke nesigurnosti. Tako sam na Instagramu imao par slika gdje sam ono išredan iz teretane, pod dobrim svjetlom, znaš ono trbušnjaci. I onda sam maknuo te slike jer nisam sebe htio predstavljati na taj način jer to nije ono što ja jesam svaki dan. Ne želim drugima nabijati nikakve komplekse. Želim sebe predstaviti što lošije, to bolje. U smislu izgleda svog. Zato onaj story gdje sam u potkošulji s toplomjerom, sav razvaljen, meni je to drago staviti na story jer želim biti samo normalan dečko'', govori Baby.

Kako njegovi bližnji sve ovo doživljavaju?

''Ponosni su! Jako su sretni i uzbuđeni. Najbolji dio toga je kad se čujem s mamom da je sretna, da me je vidjela na televiziji, da su je kolegice zaustavile, da zove rodbina, da baba zove iz Like. Baba je sretna i uzbuđena'', govori Lasagna.

Pazi na prehranu? Piletina, puretina, salate. sir..

''U biti volim biftek, U njega sam se nedavno zaljubio, ribu isto volim. Počeo sam razmišljati, iako sam daleko od ikakve odluke, o nekom veganstvu. Ali nisam baš skroz tamo. Strah me je, je li normalno ovoliko mesa konzumirati? To mi je pitanje nad glavom koje trebam proučiti'', otkrio je.

28 godina! Kakvo mu je zdravlje?

''Odlično, barem za ono što ja znam. Osjećam se vitalnim, da imam kondicije, krv je dobra, imunitet mislim da je dobar'', kaže.

Koliko je emotivan?

''Au, jako, previše. Sve uzimam srcu čak i kada ne bih trebao. Znam biti ljubomoran, nagao, eksplozivan sam, makar tako ne izgledam. Reagiram brzo i nepromišljeno nekad. To sam naslijedio i protiv toga se borim i pokušavam to držati pod kontrolom'', kaže.

Koje su mu mane?

''Ljubomoran sam dosta. Znam biti, ali puno manje nego što sam prije bio'', kaže.