Baby Lasagna se rasplakao nakon pobjede na Dori

Baby Lasagna je nakon pobjede na Dori odgovarao na pitanja novinara. Marko se tijekom press konferencije rasplakao i teško je govorio jer je pod dojmovima. "Teško je sabrati se u ovom momentu. Oduševljen sam", rekao je pjevač.

Zlata Muck rekla je kako je on dobio više od 50 posto ukupnih glasova gledatelja. Naglasila je kako su ga mnogi i prije finala prozivali pobjednikom.

"Nisam veliki fan svega što se događa. To ću odraditi hrabro zbog ljudi koji su vjerovali u mene, odradit ću s ponosom to za njih i sebe. Nisam vjerovao u pobjedu, nisam bio siguran kako funkcionira glasanje, kako to sve ide... Stvarno sam sebi govorio 'nije gotovo, nije gotovo'", rekao je. Emocije mu se još nisu slegnule.

Konkurenciju nije poslušao

Kaže da još nema pojma što ga čeka u pripremama za Eurosong. "Uspio sam uhvatiti Let 3 da ih pitam. Rekli su da je bilo borbeno", kazao je.

Novinar je postavio pjevaču pitanje je li čuo tko mu je konkurencija na Eurosongu. "To što smo treći na kladionicama je super vijest. Sve mi je ovo brzo da odgovorim na kompleksna pitanja. Slovenska predstavnica mi je, neću reći konkurencija, već netko za koga ću osobno navijati. A Francuz, koji pjevač brate mili", rekao je.

Dobio je i pitanje hoće li Zsa Zsi platiti piće, s obzirom da je upao na Doru jer je ona odustala.

"Prvo ću joj pružiti ruku jer je još nisam upoznao. Bilo bi mi drago podružiti se s njom", rekao je Lasagna. Odgovorio je i na usporedbe s Käärijom, prošlogodišnjim predstavnikom Finske. "Nisam ni mislio da će me s njim uspoređivati. Rukavi koje spominju su dio hrvatske nošnje", rekao je.