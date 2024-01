BABY LASAGNA: "Nisam znao tko je Habijan, vjerujem da me lajkao zbog razvijenih leđa"

Baby Lasagna dobio je priliku nastupati na Dori umjesto pjevačice Zsa Zse koja je odustala od natjecanja. "Nisam očekivao da ću biti rezerva, a još manje sam očekivao da će netko odustati i da ću ja upasti, a posebno da ću biti favorit. To je nešto van mojih snova", opisao je.

"Pokušavam taj pritisak pretvoriti u motivaciju i dokazivanje. Uvijek ima i onih koji sumnjaju", dodao je.

Glazbenik je otkrio da mu je najvažnije kada je njegova najbliža okolina ponosna na njega i na njegov rad. "Reagirali su pozitivno, sretni su i puni podrške. Sve što dolazi do mene od mojih prijatelja je pozitivno", objasnio je Purišić.

"Ako se nekome sviđa pjesma svidjet će mu se i nastup"

Istaknuo je da je cilj nastupa na Dori da bude neočekivan, bizaran i energičan kao što je i sama pjesma. "Ako se nekome sviđa pjesma svidjet će mu se i nastup i obrnuto."