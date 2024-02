Baby Lasagna iznenadio najavom: "Mislim da ću se tada povući..."

Mladi glazbenik iz Umaga, Marko Purišić, već je nastupio na Dori s grupom Mantra. Pisao je tekstove za mnoge u Hrvatskoj, u Njemačkoj je dobio nagradu kao autor pjesama grupi Mono Inc, čiji je album bio najslušaniji u zemlji. A na Dori će nastupiti pod imenom Baby Lasagna, koje je, kaže, smislio tek tako da zvuči čudno i apsurdno.

- Nastupao sam na Dori s grupom Mantra, ali tada sam bio jedan od nas četiri i bio sam nekako u sjeni pa sam se mogao "skrivati". Na meni nije bilo toliko odgovornosti koliko je ima sada. Naravno, ovo je sada sve eksplodiralo, a tada se to nije dogodilo, pa je sve potpuno drugačije, rekao je.

Kaže kako mu nije bio plan ići na Doru te da pjesma "Rim Tim Tagi Dim" nije pisana ciljano za festival.

- Nije mi bio plan ići na Doru, ova pjesma nije pisana za Doru, čak nije bila ni kao "singlica" na albumu. Prijatelj mi je rekao da se prijavim i ja sam se pitao je li prijava komplicirana. Kad sam vidio da nije, rekao sam: "Zašto ne?". Nisam vjerovao da ću upasti, mislio sam da će to biti jedna od onih stvari kao kad šalješ životopis na posao, pa ih pošalješ na 30 adresa a nikada ne dobiješ odgovor. Ali, onda sam upao u rezervu i to mi je već bio šok. Zvali su me nakon par tjedana i rekli: "Jesi spreman?", priča Baby Lasagna za HTV.

Kaže kako će, kad jednom prođe Dora i krene graditi karijeru, biti jedan od onih glazbenika koji nisu puno na sceni. - U slučaju da se ovaj "hype" nastavi i ode na neki novi nivo, ako budem gradio karijeru u glazbi, potrudit ću se biti jedan od onih glazbenika o kojima ne znaš puno, koji skrivaju svoj život i nisu često u javnosti, te ne daju intervjue. Znam da je ovo sve sada potrebno, da se moram predstaviti i nije mi toliko muka. Ali, jednom kad se sve to pokrene, mislim da ću se tada povući i neću dati 30 intervjua u tri tjedna, nema šanse, rekao je mladi glazbenik. Što možemo očekivati na Dori? - Mogu vam reći da će biti jako toplo i vatreno. Kombinirat ćemo "darkerski" i folklorni stil. Kamera će uvijek imati nešto za snimiti, neće biti dosadno, poručuje. - Kad je sve ovo počelo, bio sam jako uplašen kako ćemo organizirati show, na što će to sve ličiti, tko će mi pomoći... I bilo me strah kako će sve to ispasti, ali sada sam postao jako uzbuđen i doslovno jedva čekam da pokažemo sve na pozornici. A za sve one koji su sumnjali: "Sad ćete vidjeti", sa smiješkom poručuje Baby Lasagna. Baby Lasagna će na ovogodišnjoj Dori predstaviti pjesmu ''Rim Tim Tagi Dim' u drugoj polufinalnoj večeri, 23. veljače. U emisiji 'Ususret Dori' kratko se predstavio u razgovoru s voditeljicom Zlatom Mück Sušec, a cijeli video pogledajte u nastavku. Podsjetimo, ove godine izbor hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije održat će se u studijima HRT-a na Prisavlju. Bit će to trodnevni spektakl - dvije polufinalne večeri održat će se 22. i 23. veljače, dok je finale na rasporedu u nedjelju, 25. veljače.