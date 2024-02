Baby Lasagna dobio je i nagradu za najbolji styling

Baby Lasagna sinoć je osvojio još jednu nagradu te je u njegove ruke otišla nagrada Looksy by Sensation! za najbolji styling na Dori 2024. Tako su odlučili glasovi stručnog žirija, urednika te čitatelja portala eurosong.hr.

Na sceni Dore predstavio se u kožnatom prsluku ispod kojeg je top sa srebrnim karikama, puf bijelim rukavima te izblijedjelim trapericama. Styling je upotpunjen vojničkim čizmama i čoker ogrlicom, a cjelokupan outfit djelo je mlade dizajnerice Valentine Pliško.

Tijekom cijele večeri prikupljali su se i zbrajali glasovi publike i žirija. Baby Lasagna odnio je pobjedu s 274 osvojena boda. Drugo mjesto pripalo je Natalie Balmix, dok je treće mjesto zauzela MARCELA.

Dobivenu nagradu komentirao je i Baby Lasagna koji se zahvalio svima na nagradi.

- Ideja je bila da je styling inspiriran Istrom i istarskim elementima, da mogu doći i etno rukavi, ali da ima i rock elemenata. Zvijezda vodilja je bila spojiti etno i rock'n'roll. Za Eurosong bi se volio držati ovog koncepta, naglasio je pobjednik Dore koji će nas predstavljati na Eurosongu u Malmöu.

A kako stylinge na Dori 2024. komentira stručni žiri? Neki su zadovoljni, neki malo manje.

- Moram priznati da mi zadatak nije bio lagan, ali da sam top 3 odmah odabrala; po meni jedini koji su se ove godine baš istaknuli i na kojima se najviše vidi promišljenost, kreativa i pristup jednoj Euroviziji. 16 bodova sam dala Natalie Balmix jer dugo nisam vidjela ljepšu šljokastu (dijamantnu!) haljinu, čiji nisam inače fan, ali od kroja, preko rukavica, pa i ovih istaknutih bokova, sve do najsitnijih detalja na samoj haljini; a o kosi i makeupu da ne pričam – prekrasno. Po meni, baš je cijela vizija divna i jako pametno napravljena. Natalie izgleda bomba. Baby Lasagna i Let 3 su me jednako oduševili, svaki na svoj način, tako da, čestitke svim dizajnerima i kreatorima tih vizija. – rekla je Nika Turković, koja je oduševljena ovogodišnjim kreacijama.

Mateja Sučević ne krije razočaranje viđenim stylinzima.

- Definitivno sam iznenađena koliko se izvođača odlučilo za all black outfite. Mislim da je nedostajalo mašte i zabave te sam pomalo razočarana cjelokupnim dojmom modnog dijela – prokomentirala je.

Muški dio ekipe išao je na sigurno

Opći dojam je da su natjecatelji išli na sigurno, posebno muški dio ekipe. U budućnosti bih voljela vidjeti više ekperimentiranja jer ovako djeluje da se nisu potrudili, a outfit je jedan od najvažnijih i jedinih dijelova vizualne prezentacije. Crni sako je okej, ali 2024. godine ima mnogo varijacija na tu temu što se tiče kroja, boja i materijala. Djevojke su bile bolje, ali voljela bih da sam vidjela još elemenata kostimskog i scenskog – rekla je tam, pjevačica.

– Što se tiče općeg dojma o odjevnim kombinacijama, mogu reći da mi je izuzetno drago vidjeti da je većina izvođača pridala pozornost i ovom aspektu scenskog nastupa. Ove smo godine uoči Dore mogli vidjeti zaista raznoliku kostimografiju. Pojedini izvođači kostime su uklopili u koreografski dio nastupa što je zanimljivo jer povezuje umjetničke kategorije i obogaćuje scensku priču dodatnom dinamikom – izjavila je Lora Holjevac, kreatorica prošlogodišnje kreacije koja je osvojila Looksy.

– Let 3 i Baby Lasagna svoje su nastupe začinili zbilja bogatom kostimografijom što se može vidjeti na gomili detalja, kreativnosti, truda i ručnog rada. U njihovom slučaju kostimografija je došla na jedan viši nivo i pokazala se jednako važnom kao i svi ostali aspekti u nastupu i upravo zbog toga što su svakom detalju na sceni posvetili veliku pozornost izgledaju vidno dominantnije od drugih kandidata. Osim njih, Natalie Balmix i Stefany također su imale izuzetnu kostimografiju vrijednu pohvale – nastavila je.

I Lora se posebno osvrnula i na muške izvođače.

– Moram priznati, muški solo izvođači nisu baš bili odvažni u biranju svojih kostima na ovogodišnjoj Dori i igrali su na sigurno s crnim jednostavnim kombinacijama i ponekim sitnim detaljem. Drago mi je da se nagrađuje i ističe važnost kostimografije na sceni jer ona kreativno doprinosi u stvaranju cjeline svakog pojedinog nastupa. Nadam se da će u budućnosti “Looksy” nagrada biti sve veća i veća motivacija za izvođače da se kreativno afirmiraju i u ovom dijelu i ohrabre pokazati u odabiru svog kostima na što kreativniji mogući način – završila je.

Sigurne opcije rezultirale su dosadnim modnim kombinacijama

-Velik broj izvođača izabrao je sigurne opcije, što je rezultiralo dosadnim modnim kombinacijama, dok su neki eksperimentirali te djelomično ili u potpunosti pogriješili. Izvođači poput Baby Lasagne i Leta 3 unijeli su kreativnost, ali možda su trebali biti malo suzdržaniji kako bi njihov nastup izgledao smislenije. Ovako mi izgleda kao da su imali sto ideja u glavi i netko nije znao eliminirati one koje su višak - komentirao je Ante Odak, modni fotograf te nastavio:

- Nataliji sam dao 16 bodova, prije svega zbog haljine koja odgovara temi pjesme, laska njenoj figuri te se nakit, šminka i frizura lijepo uklapaju u styling. Rasvjeta na pozornici sa “starlight efektom” dodatno je doprinijela ukupnom pozitivnom dojmu. Nadodao bih i da mi ne smeta što se ime pjesme doslovno prenijelo na stage i što se nije išlo nekom drugom metodikom – izjavio je Ante Odak.

Baby Lasagna pobijedio je sinoć na Dori 2024. s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim" te će predstavljati Hrvatsku na Eurosongu u Švedskoj. Sinoćnjom pobjedom Hrvatska je skočila na drugo mjesto na kladionicama, a tome je uz pobjedničku pjesmu sigurno doprinio i jako dobro osmišljen scenski nastup upotpunjen zanimljivim stylingom.