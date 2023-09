APSURDISTAN U SPLITU? ŠKOLE I RODITELJI ASISTENTE TRAŽE I PUTEM DRUŠTVENIH MREŽA "Razglasili smo na sva zvona, nitko nam se nije javio. Platili bi im dodatno iz svog džepa."

Iako je školska godina krenula s prvim zvonom u ponedjeljak u 8 sati, dio učenika s teškoćama u razvoju u školske klupe je sjeo bez pomoćnika u nastavi. Ništa novo, problem koji se iz godine u godinu ponavlja i razočaranje i ljutnja roditelja tih istih učenika koji su i ove školske godine nezadovoljni svojim statusom.

Uključivanjem pomoćnika u nastavi u rad s učenicima s teškoćama u razvoju, pomaže se djeci u prevladavanju socijalno-psiholoških prepreka, usvajanju znanja i vještina, te na taj način svako dijete ima priliku učiti i napredovati u skladu sa svojim individualnim sposobnostima.

Na žalost, projekt koji je pobudio dosta pažnje, nakon početnog uhodavanja, u pozitivnom smjeru senzibilizirajući širu javnost na specifičnu problematiku, kao što smo svjedoci i ove školske godine, stvorio je dosta nezadovoljnih.

Pomoćnici koji djeci znače sve jer oni su im i psiholozi, logopedi, socijalni pedagozi pa čak i prijatelji koji znaju kada je 'njihovom' djetetu loš dan, još uvijek imaju najveći problem s financiranjem koje osiguravaju različiti izvori (lokalne uprave, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, projekti EU). Unatoč važnosti ovog zanimanja, pomoćnici u nastavi i dalje imaju mizernu plaću od koje možda uspiju pokriti osnovne troškove života koji, svjedoci smo, postaje sve skuplji. Njihov posao nije stalan, traje koliko i školska godina, svake godine se prijavljuju na natječaje, ne postoji određena satnica pa je ona negdje malo viša negdje malo manja, a financiranje plaća ovisi o gore spomenutom što ostavlja prostora i za manipuliranje.

Grad Split osigurao sredstva za 283 pomoćnika, ali djeca su u školu krenula bez njih?!

Grad Split se 1. rujna na službenoj stranici pohvalio i ove godine s projektom "S pomoćnikom mogu bolje VI" kojim je osigurao više od dva milijuna kuna za djecu s teškoćama u razvoju.

S pomoćnikom mogu bolje VI” osigurano više od 2 milijuna eura za djecu s teškoćama u razvoju Grad Split je već šestu godinu za redom osigurao bespovratna sredstva za zapošljavanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika koji će pružati podršku u nastavi djeci s teškoćama u razvoju u splitskim osnovnim školama. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava, odnosno 1.050.000,00 EUR, osigurala je Razvojna agencija Split - RaST uspješnom prijavom na natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja koji se financira iz Europskog socijalnog fonda plus. Tako će Grad Split u suradnji s 30 osnovnih škola već šestu godinu za redom provoditi projekt „S pomoćnikom mogu bolje VI“ kojim će se učenicima s teškoćama u razvoju osigurati pomoćnici u nastavi s ciljem poboljšanja obrazovnih postignuća i razvoja osobnih potencijala djece. Projektom će se pružiti podrška za čak 299 učenika s teškoćama u razvoju kroz zapošljavanje 283 pomoćnika u nastavi i 4 stručna komunikacijska posrednika, čime će se osigurati preduvjeti za inkluzivno obrazovanje. Ukupna vrijednost projekta je 2.041.258,80 EUR, dok je osiguran maksimalni iznos bespovratnih sredstava u iznosu od 1.050.000,00 EUR sukladno pravilima Poziva.

U praksi opet drugačija priča koja nažalost zahvaća najranjivije

Ali s početkom školske godine, 4. rujna, neka sasvim drugačija priča. Javili su nam se roditelji čije dijete s prvim danom početka nove školske godine nije dobilo asistenta.

"Do današnjeg dana nitko nas još nije obavijestio o dodijeljenom asistentu. Tražili smo da nam sina nastavi pratiti asistent koji ga je pratio i kroz prethodna tri razreda i kazali su kako tu nema ništa sporno ali da je službenica iz Grada koja je zadužena za papirologiju i taj službeni dio oko zapošljavanja asistenata na bolovanju te će po njenom povratku sve biti riješeno. Apsurdna situacija. Djeci je počela škola, ok, žena je na bolovanju, ali da nitko drugi nema da to riješi? Pa žena može biti na bolovanju i do Božića. Hoće li onda smisliti neki drugi plan?", pita se mama Andrea, majka učenika 6.razreda.

Iz godine u godinu hrvatske škole bilježe sve manje đaka. Neke su čak morale zatvoriti svoja vrata.

S prvim znakom zvona u svoje učinioce u prvi razred 28 osnovnih škola Grada Splita krenulo je 1449 učenika, što je za 19 učenika manje nego prošle godine. Od tog broja u redovnu nastavu upisano ih je 849, dok ih je 600 u produženom boravku, među njima i učenik Ivan. Njegovim roditeljima taj prvi dan škole kada njihovo jedino dijete odlazi u neke nove svjetove brojki i slova zasjenila je gorka činjenica da njihovo dijete koje je uplašeno samo po sebi nije dobilo asistenta. Prvi dan škole je i plakao i zbilja mu je potreban ne samo asistent koji će mu pomoći kroz školske sate već i asistent koji će ga utješiti, dati mu malo ohrabrenja, dodatno ga socijalizirati.

Roditelji se pitaju što će biti tek u danima koji slijede, kada kreće jedna ozbiljnija socijalizacija i rad, a on bez asistenta.

"Iz Grada još nismo dobili nikakvu službenu obavijest odnosno rješenje o asistentu za našeg sina. Smatramo da su stručne službe itekako zakazale jer na sve se čeka zadnji tren. Pa evo ovaj apsurd s vrtićima, vrtić počinje oni taj dan objavljuju brojke upisane djece i zivkaju roditelje jel im dijete upisano ili ne. Sada ovo s asistentima. Pohvalili su se da su osigurali lovu za 299 asistenata, ali očito asistente nisu našli. Koliko mi je poznato asistenata brojčano ima ali zašto ih oni još nisu dodijelili ne znamo. Danas idemo u Banovinu kucati od vrata do vrata dok ne dobijemo konkretan odgovor", kazali su nam.

"Moje dijete treba pomoćnika u nastavi ali ih nema, jednostavno ih ne možeta naći. Razglasili smo na sva zvona da tražimo, nitko nam se nije javio. Objavili smo i po društvenim mrežama, a vidjeli smo i da škole objavljuju kako traže. Potplaćeni su i ne žele raditi tako odgovoran posao to mi je itekako jasno ali mojem dijetetu je pomoćnik nužan i spremna sam ja kao roditelj platiti i nešto sa strane tom pomoćniku samo nek se javi i krene u školu s mojim djetetom", kazuje nam očajna mama Natalija koja iz godine u godinu muku muči s pomoćnicima u nastavi.

Međutim ima i roditelji koji su i prije početka školske godine, što je nekako zbilja i logično i razumljivo, dobili obavijest, odnosno rješenje o dodijeli pomoćnika u nastavi.

"Meni je to ove godine sve išlo glatko. Kada sam išla sina upisati u prvi razred srednje škole, pitali su me hoće li moje dijete asistenta s čime sam se ja složila.

Tada su mi kazali kako imaju pomoćnicu u nastavi koja je već otpratila iz te škole dva učenike, dakle radi već 7, 8 godina kod njih i ako ja želim i nemam nikoga u vidu, da nam oni mogu dodijeliti nju i da će oni riješiti sve papire. Povukli su njegove papire iz osnovne škole u svoju školu i javili mi da je sve riješeno. Ovo je prvi put ove godine da apsolutno nisam ja bila ta koaj je morala sve riješavati. Sami su riješili i asistenticu i papire i prvi dan škole on je već imao asistenta. Nećete vjerovati ali evo i to postoji i naš sin je jako zadovoljan", kazala je mama Marina.

Mikulić: "Svih 286 djece s teškoćama u razvoju je dobilo pomoćnika"

Što se točno dogodilo u komunikaciji roditelj - škola - Grad upitali smo službene osobe iz Grada Splita točnije voditeljicu Odsjeka za odgoj, obrazovanje, znanost i tehničku kulturu, Višnju Mikulić.

"Kako smo već naveli Grad Split je osigurao bespovratna sredstva za zapošljavanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika koji će pružati podršku u nastavi djeci s teškoćama u razvoju te od nove školske godine u suradnji sa splitskim osnovnim školama započinje sa realizacijom Projekta: S pomoćnikom mogu bolje VI, SF.2.4.06.01.0023.

Što se tiče postupka odobravanja pomoćnika ili stručno komunikacijskog posrednika za dijete s teškoćama, moramo napomenuti da je u toj proceduri ključno mišljenje Stručnog povjerenstva nadležnog odjela Splitsko-dalmatinske županije koje utvrđuje ostvaruje li učenik to pravo. Po primitku mišljenja stručnog povjerenstva SDŽ Grad Split donosi odluku o uključivanju pomoćnika u nastavi.

Grad Split je škole za koje je zatražen pomoćnik u nastavi ili stručno komunikacijski posrednik obavijestio da im je isto i odobreno te da mogu sklapati ugovore o radu s pomoćnicima u nastavi ili stručno komunikacijskim posrednikom od početka školske 2023./2024. godine. Dakle, svih 286 djece s teškoćama u razvoju je od početka nove školske godine dobilo pomoćnika ili stručno komunikacijskog posrednika", odgovorila je Mikulić na naš upit te napomenula kako je od početka nove školske godine Grad Split osigurao sredstva kojim je omogućen rast plaća, odnosno povećanje naknade za rad pomoćnika u nastavi i stručno komunikacijskog posrednika u splitskim osnovnim školama.

Ako je svih 286 djece odnosno roditelja odnosno škola zatražilo pomoćnike i prema riječima voditeljice Mikulić 'od početka nove školske godine dobilo pomoćnika ili stručno komunikacijskog posrednika' kako je moguće da neka djeca još uvijek sjede u školskim klupama bez tog istog pomoćnika i da se roditelji žale na nadležne službe?

Kako je moguće da ne samo roditelji već škole putem društvenih mreža i razno raznih stranica traže da im se jave pomoćnici u nastavi?!

Odgovor ili zaključak je u konačnici jednostavan: nedostaje pomoćnika u nastavi!

Potplaćeni i podcijenjeni, ljetuju na 'birou',...

Jednostavno, potplaćeni su, podcijenjeni, njihov posao nije stalan, traje koliko i školska godina, u ljetnim mjesecima su na birou, svake godine se prijavljuju na natječaje, ne postoji određena satnica pa je ona negdje malo viša negdje malo manja, a financiranje 'plaća' ovisi ostavlja prostora i za manipuliranje.

"Ako se pomoćnici ne javljaju na natječaj možda je to zato što ne žele zbog prekida ugovora. Neka nas prijave barem kso stalne sezonce. Nije to neka novost u našoj državi. Pa ljudi budu po pet mjeseci tako zaposleni, malo umanjena plaća, ali ide staž. Znači to je jedna opcija, a druga... Nisu objavljeni svi natječaji", kazuje nam pomoćnica u nastavi koja taj posao odrađuje već šestu godinu za redom iako je i ona sama nezadovoljna uvjetima ali sa svojim kolegama pomoćnicima već dulje vremena se bori da se status pomoćnika poboljša. Do nekakvog financijskog 'poboljšanja' je došlo u srpnju, ali sve je to mizerno. Čekaju se ipak konkretniji potezi.

Podsjetimo još i kako je na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Splita održanoj u srpnju odlučeno kako će pomoćnici u nastavi koji rade u školama i centrima pod ingerencijom Grada Splita od sada zarađivati 5,35 eura po satu dok će oni koji rade u Centru za autizam imati satnicu od 6 eura. Time se svrstavaju među najplaćenije asistente u državi ali još uvijek očito nedovoljno plaćeni ili bolje rečeno 'loših uvjeta rada' da bi se prijavili za taj posao bez obzira koliko ga željeli raditi. Sve gore navedeno samo su neki od razloga zašto je pomoćnika iz godine u godinu sve manje, a djece bez njih sve više i više.

Žalosno, ali naša realnost.

"Udruga pomoćnika u nastavi – PUN donosi dobre vijesti za asistente u Splitu. Nakon jučerašnje sjednice Gradskog vijeća u Splitu donesena je odluka da se asistentima i pomoćnicima u nastavi – poveća satnica.

Svi asistenti, odnosno pomoćnici u nastavi koji u školama rade s učenicima imat će satnicu os 5,35 eura, što je okvirno 40 kuna. Oni asistenti i pomoćnici koji rade u Centru za autizam imat će satnicu od 6 eura, odnosno okvirno 45 kuna.

Ovim potezom pomoćnici u nastavi koji rade u školama pod ingerencijom Grada Splita imat će neke od najvećih stanica. Napomenimo, asistenti u zadarskim školama još od svibnja imaju povećanu satnicu na iznos koji će sada dobiti splitski.

Neka ovo svima bude pokretač i znak da smo na dobrom putu te da je trenutak da se konačno izborimo za sva svoja prava koja i zaslužujemo. Molimo vas i potičemo da zajedničkim snagama izvršimo pritisak na gradove i županije u RH kako bi se svi asistenti izjednačili u financiranju, napisali su iz Udruge PUN na društvenim mrežama.

Svojim su članovima poručili da okrenu koji telefonski broj i pošalju upite te svoje zahtjeve na mail adrese županija i gradova u kojima rade ili direktno na Ministarstvo znanosti i obrazovanja. U boj, u boj", poručili su 6. srpnja.

Djeca s teškoćama neće nestati, njih je iz godine u godinu sve više

Kao što smo uvodno spomenuli, uvjeti rada se razliku između škola, gradova i županija. Pravilnik o pomoćnicima u nastavi trebao bi se doraditi na način da propisuje i obveze i zaštitu pomoćnika što trenutno nije slučaj. Ako pročitate pravilnik o PUN primijetit ćete da asistenti imaju jako puno obaveza, a uistinu malo prava. Kada bi bile definirane kazne za kršenja prava, bilo bi drukčije.

Nažalost, gorka istina jest da djeca s teškoćama neće nestati, njih je iz godine u godinu sve više, a zainteresiranost za rad s njima odnosno pomoćnika u nastavi sve manje (jer se odlučuju za druge, bolje plaćene poslove). Razlog tome upravo leži u već xx puta spomenutoj činjenici da je neizvjesno na koji način će se financirati njihov posao, koliko će novca dobiti za njega, hoće li moći od toga pokriti osnovne troškove života…

Predsjednik Uruge pomoćnika u nastavi, Ivan Milatić, gostovao je na HRT1 u emisiji u kojoj je gostovao i ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs te mu je tom priliko postavio nekoliko pitanja na temu pomoćnika u nastavi.

U prilogu možete vidjeti kako konkretne odgovore nije dobio.

Jedino što sada ostaje jest pitanje hoće li se poboljšati status pomoćnika, a ujedno i status djece s kojima rade s donošenjem novog zakona 1. siječnja 2024.. Tada bi naime na snagu bi trebao nastupiti Zakon o osobnim asistentima u sklopu kojega se treba donijeti novi pravilnik za pomoćnike u nastavi i stručne komunikacijske suradnike koji će određivati sve bitne stavke koje se odnose na pomoćnike u nastavi koji očito postaju sastavni dio Zakona o osobnoj asistenciji.

"Od početka naredne školske godine ide povećanje od 40 posto na iznos koji je osiguravalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a kao što ćete vidjeti i u Zakonu, sredstva Europskog socijalnog fonda za naredno razdoblje su osjetno veća pa vjerujem da će od jeseni konačno moći reći da primaju plaću", stoji u objavi Udruge PUN.

Uz najavljeno povećanje plaća, trebale bi se povećati i nagrade oko kojih već godinama pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski suradnici imaju probleme jer to ovisi o dobroj volji osnivača, gradova i županija.