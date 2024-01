APEL S GRIPA Građani "i dalje i gaze i voze po blatu", a predsjednik gradskog kotara poručio: "Pa onda, hoćemo li radit šta, gradonačelniče?"

Predsjednik gradskog kotara Gripe Karlo Pilko apelira na gradonačelnika grada Splita Ivicu Puljka da se nešto učini po pitanju stanja ceste i makadama na Gripama.

"Gradonačelniče, parkirate li Vi Vaše privatno vozilo u blatu? Vozite li na putu do stana preko rupa? Vjerovatno niste, a i vjerovatno koristite i vozača i službeno vozilo. No, na to imate pravo pa neka Vam bude.

Ali nemaju svi na raspolaganju službena vozila i vozače, nemaju svi te privilegije. Znate, Vaši sugrađani sa Gripa, unatoč Vašem obećanju da ćete iznaći bijednih 45.000,00 eura, i dalje i gaze i voze po blatu, i to u gradu koji bi Vam trebao biti "centar svita". Ali to očito nije, kao ni građani koji su Vam dali glas. Pitate li se kako se kreću slabo pokretni građani, naše OSI, majke sa djecom?! Očito Vas nije briga.

Bježite od Gripa "ko vrag od tamjana", a mi Vas ipak očekujemo. Jedino se nadam da to neće biti u sklopu političke kampanje jer nama obećanja ne trebaju. Samo djela se cijene!

Pa onda, hoćemo li radit šta, gradonačelniče?", stoji u objavi.