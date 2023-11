Antoniju Plazibatu najveća je podrška zaručnica Martina Dulčić: "Vjera nas još više povezuje"

Kažu da oporavak dugo traje, ali ne i za njega! Dok izgara od želje da što prije krene na turnire i uskoči u ring, najboljeg hrvatskog kik-boksača u teškoj kategoriji Antonija Plazibata još samo nekoliko tjedana dijeli od oporavka od ozljede. U lipnju nas je sve prikovao za male ekrane kada smo svjedočili njegovoj borbi karijere, koju je, nažalost, izgubio. Ovom simpatičnom Dalmatincu punom pozitivne energije najveću podršku pruža obitelj i zaručnica Martina Dulčić, unuka legendarnog plivača Veljka Rogošića.

– Puno mi je značilo kada sam ugledao Martinu nakon borbe. Tu su bili i moj otac, prijatelji i treneri. Najljepše je vidjeti da nisi sam. Kako se kaže: “Nemoj gledati tko je tu s tobom dok pobjeđuješ, već onda kad gubiš.” Čovjek može puno naučiti iz tog primjera, baš kao i ja. Drago mi je što su bili tu za mene kada mi je bilo najpotrebnije. A j... ga, svijet voli pobjednike – govori Antonio Plazibat kojemu je nigerijsko-nizozemski kolega Tariq Osaro u borbi slomio podlakticu. – Gips bi mi trebali skinuti za koji dan i onda ide rehabilitacija koja će trajati nekoliko tjedana. Nakon toga bih po prognozi liječnika trebao normalno nastaviti s treninzima, a i dalje treniram dva puta dnevno – dodaje 29-godišnji Solinjanin kojeg njegova bolja polovica, sedam godina mlađa Martina prati u stopu te mu je najveći oslonac u lijepim i onim manje lijepim trenucima. Još s petnaest godina počeo je graditi karijeru, a zahvaljujući napornom redu, radu i disciplini, postao je zvijezda. S atraktivnom zubnom tehničarkom Martinom Antonio je u sretnoj vezi već pet godina, a njoj nije ništa teško za svog odabranika, piše Večernji list.

– Pratim ga na svim mečevima, teško mi je gledati borbe, ali to je takav sport. Na televiziji ga nisam u stanju gledati jer je sve dosta detaljno prikazano, ali kada sam u publici, barem znam da ću ga poslije meča moći odmah vidjeti i biti uz njega – priznaje 23-godišnjakinja koja je već na početku spomenutog meča uočila da nešto nije u redu s Antonijem, da nije sav svoj, a uskoro je i doznala da je ozlijeđen. – Morala sam odmah k njemu, zbog njega i zbog sebe. U takvim trenucima dobijete onu dodatnu snagu za koju i ne znate da je imate – prepričava lijepa Splićanka. Prije četiri godine ovaj atraktivni par preselio se u Amsterdam gdje Antonio trenira punom parom.

– Još uvijek živimo na relaciji Amsterdam – Split te smo pola godine u Amsterdamu, a pola u Splitu. Gdje ćemo biti, ovisi o mojim borbama, a zapravo smo veći dio vremena izvan Hrvatske. Za sada se planovi nisu promijenili, nastavit ćemo tako živjeti. Naravno, kada uhvatimo vremena, volimo doći u Split kako bismo bili s obitelji – govori nam Plazibat koji u svojoj dosadašnjoj karijeri ima 22 pobjede i pet poraza, piše Večernji list.

U početku mu je, kaže, bilo teško naviknuti se na gips, ali mu je njegova voljena pomagala i tetošila ga. – Martina me ne tetoši samo kad mi je slomljena ruka, tetoši me cijelo vrijeme. Kada je riječ o kućanskim poslovima, evo vam najklasičnija fora: ja ne radim ništa, ona radi sve. Ona je ta koja se najčešće brine o kući, uvijek me štedi, tetoši i pazi, ne samo zbog gipsa nego i općenito – simpatično kaže Antonio. – Nije bio zahtjevan, on vam je dobrica u privatnom životu i pun obzira. Pomoć mu je bila potrebna pri osnovnoj higijeni i odijevanju. Ostalo je većinom sve sam odrađivao – dodaje Martina koja nam otkriva da izgled vara jer nikada ne bismo rekli da Antonio ima i onu nježniju stranu. Vjenčanje im je sljedeći korak, a jedina su im prepreka Antonijeve obveze koje zahtijevaju veliku disciplinu.

– Vjenčanje, djeca i obiteljski život doći će s vremenom. Zbog posla, obveza i silnih treninga to je stavljeno po strani, ali siguran sam da će ubrzo i to doći – priznaje Plazibat koji je svoju bolju polovicu prvi put upoznao na splitskom aerodromu. – On i ja smo nerazdvojni još od prvih dana naše veze, vjerojatno nas je to malo i uljuljalo. A morat ćemo izdvojiti vrijeme i za korak dalje u našem odnosu. Mislim da se majčinski instinkt dobiva onog trenutka kada žena rodi dijete, a za sada sam teta i to je jedna velika i posebna ljubav. Mlada sam i ne žurim se postati majka, ima vremena i za to – priznaje trendseterica koja na društvenoj mreži Instagram broji više od trideset tisuća pratitelja. Svojim fotografijama nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Osim toga, ondje oboje dijele obiteljske trenutke i druženja. – Imam veliku obitelj i uvijek se rado družimo i okupljamo. Nećaci jedva dočekaju naš povratak. Nastojimo u to malo vremena nadoknaditi im i ispuniti puno želja. Nas tri sestre smo jako povezane, a za tu povezanost su zaslužni upravo naši roditelji – dodaje Splićanka koja ima dvije starije sestre Petru i Filipu, a Antonio mlađeg brata Luciana. Divno je vidjeti i to da je ovom paru iznimno važna vjera.

– Ona i ja idemo na svete mise što je češće moguće. Religiozan sam i vjera je veliki dio mog i njezina života. Da ona ili ja nismo religiozni, mislim da se ne bismo slagali. To je sigurno jedan od važnijih segmenata u našim životima – objašnjava Antonio, a Martina se nadovezuje: – Jednom sam čula da je vjera iskustvo onoga što je Bog učinio za mene, a religija odgovor na tu ljubav. Bog mi je sve dao i sve je njegov dar i zato mu na tu ljubav uvijek želim odgovarati ljubavlju. To je tako lijepo kad zajedno imamo važne stvari koje nas još više povezuju i daju nam snagu da još više možemo ljubiti jedno drugo. Puno nam znači pomoliti se svaki dan zajedno i nastojati otići na misu svake nedjelje.

Oboje gaje veliku ljubav prema sportu, a Martina je objasnila da joj je tu ljubav prenio njezin pokojni djed Veljko Rogošić, višestruki državni rekorder i svjetski prvak u maratonskom plivanju. – Svog pokojnog djeda vrlo se često sjetim, nedostaje mi. Nije običan čovjek, bio je čovjek s nadljudskom snagom. Često su ga zvali “čovjek riba”, nikad nije odustajao i na kraju bi svoje obožavatelje obradovao svojim poznatim leptir-stilom plivanja. Tu istu volju, snagu i upornost često prepoznam u Antoniju. Hvala mu što mi zbog njega sve ovo ništa nije ni strano ni teško, tako lakše razumijem svog dečka – iskrena je. Njezin zaručnik Antonio uskoro slavi 30. rođendan, a nama je otkrio kako će ga proslaviti. – Spremam veliki party. Moram priznati da svaki rođendan bude skoro isti, napravim veliku zabavu i bude totalno ludilo. Volim se družiti s prijateljima i puno ljudi zovem na rođendan. Uvijek bude dobra zezancija – rekao je, a Martina za kraj razgovora dodaje: – Ne mogu vam otkriti koje iznenađenje za rođendan pripremam Antoniju. Onda to više ne bi bilo iznenađenje – simpatično zaključuje.