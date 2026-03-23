Antonia Dora Pleško iznenadila odgovorom o kolegi: Nije ispao čovjek prema meni

"S kojim pjevačem nikad ne bi snimila duet i zašto?" – pitanje je koje je voditelj Miro Čabraja postavio svojoj gošći Antoniji Dori Pleško u popularnoj HRT-ovoj emisiji "Špica". Odgovor je stigao bez trenutka razmišljanja: "S Giulianom".

Kada je voditelj zatražio pojašnjenje, pjevačica je kratko objasnila: "U jednoj situaciji koja je baš bila bitna, nije ispao čovjek prema meni". Voditelj nije inzistirao na daljnjim detaljima, no kratki isječak, objavljen na službenom Instagram profilu emisije uz opis "Nije ispao čovjek u jednoj situaciji?", bio je dovoljan da pokrene raspravu i prikupi brojne komentare.

Objava je, očekivano, izazvala brojne komentare. Mnogi su stali na stranu gošće, hvaleći njezinu iskrenost i hrabrost. "Kratko, jasno i iskreno. Bravo, djevojko", jedan je od komentara podrške.

Drugi su, pak, podijelili vlastita negativna mišljenja o pjevaču: "Već sam čula da nije čovik općenito, a nije mi nikad sjeo", piše Večernji list.