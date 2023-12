ANTHONY JOSHUA "Ne izbjegavam Hrgovića, borit ću se i protiv njega"

Anthony Joshua, bivši prvak svijeta boksačke teške kategorije po organizacijama WBA (Super), IBF, WBO i IBO, sinoć je pobijedio Otta Wallina u glavnoj borbi večeri na spektakularnoj boksačkoj priredbi Day of Reckoning u Rijadu. Sljedeću borbu mogao bi imati protiv Filipa Hrgovića.

Podsjetimo, na istoj priredbi Hrgoviću je trebalo manje od minute i pol da pobijedi Australca Marka De Morija. Hrvatski boksač, pobjednik u svih svojih 17 profesionalnih mečeva, obavezni je izazivač za IBF-ov pojas teške kategorije. Trebao bi se boriti protiv pobjednika meča Tyson Fury – Oleksandr Usik ili protiv Joshue ako Fury i Usik dogovore i revanš, piše Index.

Hearn: Hrgović i Joshua za titulu

Da bi sljedeća borba Hrgovića mogla biti ona protiv Joshue, najavio je i promotor Eddie Hearn.

"Potpisali smo s Wilderom, ali on je izgubio. To se događa u boksu. Možda je to i blagoslov, Joshua je spreman za naslov. Želi postati trostruki svjetski prvak u teškoj kategoriji. Otto Wallin bio je broj dva u kategoriji, bit će Hrgović protiv AJ-a za svjetsku titulu", rekao je Hearn, a Joshua nakon borbe na pitanje o sljedećem suparniku ovako odgovorio:

" Tyson Fury. Ali ne izbjegavam Hrgovića. Borit ću se i protiv Hrgovića."

Joshua: Borit ću se protiv bilo koga

Također, Joshua ne odbacuje mogućnost borbe protiv Wildera.

"Deontaya bih nakon svega što je rekao o meni sad mogao rastrgati, ali idem na višu razinu. Nadam se da će se vratiti. Mislim da sam ogromna prijetnja. Mislim da je i Wilder prijetnja i dali bismo nevjerojatne brojke ako dogovorimo borbu. Odluku ću prepustiti svom menadžmentu, trenerima i promotorima. Borit ću se protiv bilo koga i kad god požele", rekao je Joshua.