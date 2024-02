ANĐELIN UBOJICA USKORO NA SLOBODI Otac Bešlić poručuje: "Neka me se kloni. Da nije bilo moje privatne istrage, tko zna bi li Bulj ikad bio otkriven"

"Zna on da nema ništa od toga", riječi su kojima je Ivan Bešlić za Index prokomentirao zahtjev Ivana Bulja, koji je od splitskog Županijskog suda zatražio ponovno suđenje za ubojstvo Bešlićeve kćeri Anđele koje je prije 22 godine šokiralo Hrvatsku.

Zločin je zaprepastio Hrvatsku

Zahtjev je odbilo vijeće ovog suda. Na to rješenje je Bulj podnio žalbu te se po žalbi spis nalazi na Visokom kaznenom sudu RH. Bulj bi na slobodu trebao izaći 10. travnja ove godine. U zatvoru je zbog ubojstva 16-godišnje Anđele Bešlić proveo 22 godine.

Radi se o zločinu koji je 2002. godine zaprepastio Hrvatsku. Bulj je bio direktor Radija Sinj i, kako to sad većina medija prenosi, ugledni građanin. On se sam prijavio u policiju i sve priznao nakon što je obitelj ubijene djevojke u privatnoj istrazi shvatila tko im je zauvijek oduzeo kćer.

Bulj je djevojku oko 3 sata u noći na prevaru ukrcao u vozilo, govoreći joj da će je odvesti kući. Unatoč njezinu protivljenju, skrenuo je s ceste i odvezao je na nepristupačan predio. Udarajući je tupim predmetom, nanio joj je više ozljeda po glavi i drugim vitalnim dijelovima tijela.

Tijelo je bacio u jamu te prekrio suhim granjem. Leš Anđele Bešlić tamo je pronađen mjesec dana kasnije. Tužiteljstvo je u optužnici tvrdilo i kako je djevojku silovao, ali je za taj dio oslobođen krivnje jer nije bilo fizičkih dokaza. To nije iznenađujuće s obzirom na to da je Anđelino tijelo mjesec dana provelo u jami u koju ga je Bulj bacio.

Bulj je osuđen na 27 godina, no Vrhovni sud kaznu je smanjio na 22 godine. Drugooptuženi je bio Pavao Bulj, rođak Ivana Bulja. On je oslobođen krivnje.

Otac Ivan Bešlić: Nadam se da ću ostati pribran ako ga vidim

"Nezgodno mi je razgovarati o svemu, emocije su velike. On sad želi ponovno suđenje, ali nema tu ništa. Zašto to radi? Zato što shvaća da je priznanje na policiji dao bez odvjetnika te očito na tome želi profitirati. Ali ja sam vidio dio tog iskaza, sve je priznao", rekao je Bešlić za Index.

Ističe kako ga nitko ne želi u Sinju, piše Index.

"Nitko ne želi da se vrati, ljudi sve znaju. On je moju kćer oteo i ubio, ljudi su toga svjesni. A ja, ako ga vidim, nadam se da ću ostati pribran i da će sve biti u redu. U takvim situacijama nikad ne znate kako ćete reagirati. Neka me se samo kloni.

Koliko znam, slobodne vikende provodio je u blizini Zagreba, kod kćeri, i nitko od njegovih nije se pojavljivao. Treći dan nakon što se predao njegova obitelj je utekla u Požegu, odakle mu je žena rodom. Nikad nisu došli. Možda dođe i u Sinj, nikad se ne zna, čujem da su njegov rođak i brat tražili zaštitu na policiji i da su ga voljni primiti kod sebe", rekao je Bešlić.

"Nas četvero je vodilo privatnu istragu, mi smo riješili slučaj bez policije"

Pitamo ga bi li isprika nešto promijenila.

"Bio sam na jedno 40 ročišta kad je bilo suđenje, on nije nikad pogledao u mene, a ne da bi se ispričao ili nešto... Ja to ne očekujem. Niti se može ispričati čovjek za ono što je učinio niti želim da se ispriča. Ne treba mi to", objasnio je Bešlić.

Pojasnio nam je više o privatnoj istrazi koju je pokrenuo prije sad već 22 godine.

"U početku sam mislio da je oteta i negdje zatvorena. Nisam bio sam. Bilo je nas troje ili četvero, uvijek u grupi. Bio je tu i jedan inspektor, kojeg je policija poslala u mirovinu jer im nije odgovarao. Mi smo riješili slučaj bez policije.

Volio bih da nam nije utekao noć prije nego što se predao, da sam ga uhvatio prije policije, snimio bih priznanje. Tu noć sam ga tražio, htio sam ga odvesti u jednu kuću i tamo ispitati, došao sam mu na vrata, ali ga nije bilo. Jutro poslije se predao policiji", rekao je.

"Policija nije reagirala ni kad sam im dao auto ubojice"

Smatra kako je istraga loše provedena.

"Policija je tapkala u mjestu, ja sam zaključio neke stvari koje oni nisu mogli. Kad su moju kćer pronašli, tijelo je bilo raspadnuto. Jedan inspektor iz Zagreba mi je rekao da je taj koji je to uradio vojno lice jer je na Anđelino tijelo bacio granje i lišće, što ubrzava raspadanje tijela. Ivan Bulj je završio vojnu akademiju", govori.

Nastavlja dalje o automobilu.

"Četvrti dan istrage sam policiji davao Renault 4, a oni su rekli bez provjere da tu nema ništa. Rekli su mi bez istrage da je to od jednog njihovog kolege. Nisu željeli to riješiti. A meni je jedan momak rekao da je tu noć vidio Anđelu te Renault 4 zelene boje parkiran preko puta ceste kojom je ona išla. Raspitivao sam se čiji je automobil, a Buljeva strina mi je rekla da je to auto njezinog Ivana", govori Bešlić.

Kasnije su u Buljevom automobilu pronašli vlas. Bešlić kaže da mu je i majstor koji je sređivao vozilo rekao da je automobil uvijek bio neuredan, ali nekoliko dana nakon nestanka Anđele nije bilo prljavštine, što znači da je pomno očišćeno."

"Bio sam osumnjičen"

"Ujutro je došao pred policiju, zvao je suprugu da dođe. Kad joj je rekao da će se predati, ona je navodno odgovorila da mu je bolje da se ubije nego da ide na policiju jer ih sramoti. Bulj je na sudu tvrdio da je u vrijeme ubojstva bio sa suprugom kod prijatelja, ali ona ga je na sudu demantirala, kazavši da je bila kod kuće s djecom", rekao je Bešlić.

Vraća se na rad policije, javlja Index.

"Ne znam zašto policija nije učinila sve što je mogla, možda zbog Buljevih doticaja s visokom politikom. Doista ne znam. Policija je mene htjela zatvoriti, bio sam osumnjičen. Do mene je došla informacija da sam načelniku policije bio jedini krivac.

Htjeli su mi prišiti ubojstvo kćeri. Bio sam i na poligrafu da bih dokazao da nisam kriv, a da nije bilo moje privatne istrage, tko zna bi li ubojica ikad bio otkriven", dodaje Bešlić.

Na kraju zaključuje kako je prošao cijeli rat, vidio svega i svačega, ali da se ništa ne može mjeriti s boli koju i dalje osjeća kad govori o ovoj temi.

"Mislim na Anđelu svaki dan i mislit ću dok sam živ. Ona je bila dobro dijete, taj koncert na koji je išla tu noć je bio njezin prvi izlazak poslije ponoći. To je bol koju ću nositi sa sobom cijeli život", kazao nam je Ivan Bešlić.