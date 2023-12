ANALIZA DALMACIJE DANAS Kolika je širina rotacije Karoglanovog Hajduka sada i danas?!

Malo je onih koji nisu još do prije par dana otpisali jednog Leon Dajakua ili Anthony Kalika, na način da smo bili skloni ustvrditi da nisu to igrači za Hajduk. Ipak, srećom Karoglan o tim stvarima zna više od nas analitičara, pa je važno da napravimo jedan odmak u smislu: Igrač koji nije označen kao dio rotacije sada, danas i ovdje, nikako ne znači da to neće biti „sutra“, jer Mislav Karoglan je u pravom naletu i očito ima određene kvalitete koje Hajdukov navijački puk tek sada jasno uviđa.

Također, Hajduk ima značajan broj igrača na posudbama, pa ćemo pogledati i u taj bazen, jednako kao što ćemo u analizu uvrstiti i Nikolu Kalinića. On je profil igrača kakvog roster ovog trenutka nema. Jasno je da neće zaigrati sada, ali isto tako moguće da je sada u trenerovim planovima. U nadi da će brojke koje ćemo prezentirati još malo narasti kako vrijeme bude prolazilo, situacija po izdvojenom mišljenju autora teksta izgleda ovako:

IVAN LUČIĆ, LOVRE KALINIĆ, Borna Buljan

Na jedinici imamo zaista zaista odličnu situaciju. Vrlo dobrog Lovru Kalinića kao kapetana i vođu u svlačionici, čiju podršku očito uživa odlični Ivan Lučić. Sa ovakva dva vratara, Hajduk može „napasti“ i nivo više. Kalinić se ponaša zaista kapetanski, a Lučić je primjer svakom igraču što iz igrača mogu izvući: struka u klubu i samodisciplina igrača.

NIKO SIGUR, FAHD MOUFI, Dino Mikanović

O Niki Siguru je suvišno trošiti riječi. Jedan od dva dragulja Hajduka, uz Rokasa. Vidjeli smo da Karoglan koristi Fahd Moufija desno, a ne Dina Mikanovića, pogotovo je zanimljivo bilo vidjeti ulazak Moufija u 5-4-1 formaciju, kada je Sigur prebačen na drugu „šesticu“ do Žapera. Ipak, dojma smo da Mikanovića nikako ne treba otpisati, jer se radi o pravom borcu koji ima nivo za odraditi sve potrebno iz Nike Sigura.

ISMAEL DIALLO, Šimun Hrgović, (DARIO MELNJAK)

Ismael Diallo je potpuno zadovoljio nakon ozljede Daria Melnjaka. Što se Šimuna Hrgovića tiče, naravno da se radi o talentu za Hajduka. Upitno je da li je on spreman isporučivati u idućih nekoliko mjeseci na šampionskom nivou, kakav će Hajduku trebati i da li mu je potrebno dodatno vrijeme za individualni progres. Također, on ima nešto ofenzivnije navike, pa kada sve navedeno zbrojimo, zaključak je da nijedan igrač u Hajduku nije slučajno i jako malo je onih koje je moguće ne označiti kao one koji mogu iskočiti u prvi plan.

FILIP UREMOVIĆ, JOSIP ELEZ, DOMINIK PRPIĆ

Filip Uremović je ponajbolji stoper lige. To su spremni kazati i sami napadači koji se nađu nasuprot njega. Samo je pitanje da li je to on ili Zvonimir Šarlija. Josip Elez je „do jučer“ bio naš najbolji stoper i jako je dobra alternativa za Šarliju i Uremovića. Također, vidjeli smo da bi ga Karoglan mogao koristiti i u 5-4-1 na lijevom stoperu onda kada krene u zatvaranje utakmice. Ako tome dodamo ozljedu Francisca Ferra, dolazimo do igrača za kojeg nikako ne vjerujemo da neće biti u kadru nakon nove godine, a on je Dominik Prpić. Dakle, Karoglan će moguće koristiti tri stopera, Ferro je ozljeđen, a sam Prpić je lijevak, od čega može ekipa imati benefit i na lijevom beku iza ili uz Dialla i Hrgovića.

Kako smo svjesni da prošlogodišnja generacija juniora neće dati petnaest vrhunskih igrača, neće ih vjerovatno dati niti tri (Vušković, Sigur, Pušktaš). „Saldo“ će biti negdje između, a Prpić je jedan od igrača koji bi mogao biti važan adut Hajduka u budućnosti. Ići ćemo toliko daleko pa kazati da kada i ukoliko reprezentacija ode u sustav sa trojicom u zadnjoj liniji, ne bi bili iznenađeni kada bi Prpić bio prvi pick nakon Gvardiola na poziciji lijevog stopera. Osim lijeve noge, Prpić ima i naprosječne tehničke sposobnosti, što smo prošle sezone imali priliku vidjeti.

ZVONIMIR ŠARLIJA, ( Josip Elez ), Francisco Ferro, Mateo Jurić - Petrašilo

Zvonimir Šarlija je ili jednako dobar kao Uremović ili blizu toga ili po nekim mišljenjima još bolji. U svakom slučaju, Hajduk ima vrhunski stoperski par. Prva opcija nakon njih je Elez, očekujemo (nakon Dinama i Lokomotive) Prpića kao opciju iza Eleza gdje je on u tom slučaju kandidat za lijevog stopera, a onaj tko igra sa njim u paru bi bio desni stoper.

Mateo Jurić Petrašilo neće biti u rotaciji na proljeće, ali radi se o jednom od lidera juniorske ekipe iz prošle sezone i igraču koji ima kapacitete ući u rotaciju u buućnosti. Naravno, kao i u slučaju Hrgovića ili Brajkovića, puno toga je na samim igračima, koji da bi dospjeli tamo gdje bi mi voljeli da dospiju, trebaju još godinu do dvije zagristi svih 100 posto u rad i trening s ciljem individualnog napretka.

MIHAEL ŽAPER, ( Niko Sigur )

Mihael Žaper se pokazao kao zaista pravo pojačanje. Savršeno se uklapa u borbeni Hajduk, zajedno sa dva prvotimca koja igraju ispred njega na dvije „osmice“. Alternativa za Žapera je Niko Sigur u kojem vidimo mnogo dobrih karakteristika koje posjeduje jedan Marcelo Brozović. Ideja je ovdje jasna i već prezenitirana od strane struke. Kada Sigur ide na „šesticu“, desnog beka će pokrivati Moufi i Mikanović.

8)- ROKAS PUKŠTAS, YACINE BENRAHOU, VADIS ODJIDJA-OFOE

Nije nam drago što su europski klubovi bacili oko na Rokasa Pušktasa. Budući, nadamo se, rekordni transfer Hajduka. Iako bi bilo zanimljivo vidjeti što može dati Hajduku u npr Ligi prvaka. Yacine Benrahou je pokazao da može najviše na „desetci“, ali i na desnoj „osmici“. Također je dosta bitan jer u rotaciji može pokriti i desno krilo. Tamo nije idealan, jer mu fali ponešto duel igre u fazi obrane i brzine u napadu, ali radi se o ozbiljnom nogometašu, koji više nego zasluženo nosi bijeli dres.

Možda i „najrubniji“ igrač u rotaciji je Vadis Odjidja – Ofoe. Karoglan je protiv Gorice poslao na jedan način poruku da ga treba. Nije sporan kvalitet, ovdje će se odluke donositi na temelju stanja pripremljenosti igrača, koji ovisi o igrači i o stožeru te o razini motivacije igrača, koja ovisi isključivo o igraču. Mnogi od nas su ga već bili „prekrižili“, ali prekrižili smo bili i Kalika i Dajakua. Važnije od toga što smo mi prekrižili jest koga je Karoglan „prekrižio“, a taj očito ne križa nego, kako vidimo, podiže igrače.

10)- FILIP KROVINOVIĆ, ANTHONY KALIK, Noa Skoko

Na drugoj „osmici“ je uz Marka Livaju i Lovru Klinića, srce i duša ovog Hajduka, Filip Krovinović. Izložen je povremenim kritikama, na koje je vrijeme da postane imun, jer kada ponudi svoju „lošu“ izvedbu i dalje je dominantan u trci, presingu, „reposjedu“, a to je dovoljno da je jedan od boljih na terenu. Podsjećamo, na terenu je u prosjeku 30 igrača u okviru jedne utakmice i Krovinović je gotovo uvijek u „Top 10“.

Ono što se nadamo da će Fićo slomiti, Anthony Kalik je očito slomio jer posljednje dvije utakmice je lagan, točan, brz, konkretan i igra kao preporođen. Osim na osmici, Karoglan ga je koristio i na lijevom krilu/lijevoj „desetci“ u formacji 5-4-1.

Noa Skoko neće u rotaciju na proljeće, ali nije zgorega podsjetiti da se radi o jednom od najboljih mladih igrača Hajduka.

EMIR SAHITI, (Yacine Benrahou), Ivan Dolček

O Emiru Sahitiju je suvišno trošiti riječi. Pokazao je da se može snaći i lijevo, ali desno krilo je njegova prava pozicija i igra ga odlično. Tu poziciju može pokriti i Benrahou, ali protiv Dinama smo vidjeli koliko je u nekim situacijama Ivan Dolček opasan na tom mjestu. Dolčeku je forte brzina i biti će zanimljivo vidjeti da li će i na koji način Karoglan doprijeti do njega. Potencijala ima, a svi oni koji budu slijedili trenerove zamisli i vođenje bi mogli dobiti šansu. Zasada Dočeka nećemo zbrojiti u priču o „rotaciji Hajduka danas“, u nadi da smo upravo ovdje napravili grešku u procjeni.

11) LEON DAJAKU, ( Aleksandar Trajkovski , Anthony Kalik ), Roko Brajković

Leon Dajaku si je zacementirao mjesto na lijevom krilu. Ono što je protiv Istre djelovalo statično, protiv Gorice je bilo dinamično. Ima trku, jak je u duelu, što pokazuje da je po prirodi možda više „devetka“ nego krilo. Ali, očito su izvršene neke korekcije i Karoglan je s njim očito posljednjih desetak dana dosta radio. Naime, bio je i prodoran kao krilo i opasan onda kada se Livaja izvlači na „desetku“. Jan Mlakar je bio taj koji je davao i povratnu trku i opasnost u „boxu“. Dajaku ne smije stati na ovome, mora nastaviti raditi teško i naporno. Hajduku na ovoj poziciji treba sve nabrojeno, a najviše prodornost. O tome koliko on bude dobar ovisiti će mnogo toga u Hajdukovoj sezoni. Što se tiče alternativa, Trajkovski je zaista pravi igrač. Asistirao je za pobjedu protiv Dinama, odmijenio je Livaju i Hajduk je pobjedio bez Marka u jednoj od svojih utakmica, što je važan doprinos. Prirodnija mi je pozicija napadača, najveća snaga šut, ali nije mu ni krilo strano. Muče ga ozljede, ali u njega ne sumnjamo. Hajduk je s njim dosta dobio. „Zlu ne trebalo“ tu poziciju može odraditi i Kalik, jednako kao Benrahou desno krilo. Brajković može odigrati oba krila. Dobio je šansu kod Leke, a o tome kada će stići druga odlučiti će nivo njegove predanosti radu i treningu, kao i kod većine nabrojenih mladih igrača. Taj rad jest najteži dio, pogotovo za mlade ljude, mlade igrače, ali je jedini put.

9)- MARKO LIVAJA, ALEKSANDAR TRAJKOVSKI, NIKOLA KALINIĆ

Jedan je Marko Livaja. Točka. Trajkovski je već skinuo dio tereta sa Livaje, a nada je da će Nikola Kalinić dati još dimenziju više. Naime, vidjeli smo kako Karoglan zatvara utakmicu. Čak i tu mu Kalinić može dosta dati u zadržavanju lopte u 5-4-1, ali Kalinićev doprinos će se mjeriti u onim utakmicama u kojima bude 0:0 ili 1:1, a na satu 70.minuta. Karoglan će tada biti u formaciji sa 2 napadača. Najvjerovatnije 4-4-2. Takva dva gola ili gol i dvije asistencije mogu značiti 4 do 6 bodova koji bi mogli odlučiti prvaka države. To je težak zadatak, ali spremni Kalinić to može isporučiti.

„VRIME JE“:

Kada zbrojimo igrače koji su napisani „velikim“ slovima, dođemo do brojke od 20. Dakle, Hajdukova „rotacija“ sada je negdje oko 18 do 20 igrača. Da je Melnjak zdrav, pisali bi 21.

Ovo su relativni pojmovi, jer npr dva igrača od nabrojenih 20 nisu trenutno u kadru (N.Kalinić, Prpić). Također, već smo kazali da Mikanović može dati doprinos iza Sigura, ali u rotaciju nećemo staviti tri desna beka, jer to onda nije „rotacija“ nego „popis igrača prve momčadi“.

Nadalje, Hajduk će biti aktivan u prijelaznom roku. Znači da bi neki igrači mogli doći, neki otpasti. Dosada je sportski direktor Mindaugas Nikoličius radio vrlo dobar posao, a Lukša Jakobušić odličan posao. „Škola nogometa“ na čelu sa Borom Primorcem polučuje odlične rezultate. Ako zaista dođe „vrime“ pa uskoro u dresu Hajduka ugledamo Ivana Perišića, Dario Melnjak ozdravi, gore nabrojeni mladi igrači dodatno stasaju, i ako Hajduk dovede ovu zimu jedno pravo krilo i na ljeto još jedno do dva istinska pojačanja, predviđamo Hajdukov veliki uzlet u Europi u 2024/2025.

Kada kažemo pojačanja, onda smatramo da je klub uzdignut do faze da su mu potrebni igrači koji su sposobni napraviti razliku, koji kvalitet na poziciju na koju dolaze dižu za oko 30 posto. Klub je u fazi da igrača za rotaciju ima dovoljno. Igrači za rotaciju su i oni koji izgube mjesto u prvoj postavi, jer smo eventualno dobili novog igrača koji daje dimenziju više. Izazov će to biti za struku. Izazov konstantno dovoditi manji broj igrača veće kvalitete, ali struka je pokazala da zna. Primjeri znanja su vrhunski igrači koji su došli poput Lovre Kalinića, Livaje, Šarlije, Uremovića i drugih.

Hajduk mora nastaviti biti jak iznutra kao što je to sada slučaj. Sve elemente dijaloga treba iscrpiti da predsjednik bude tu još jedan mandat. Hajduk je nadomak cilja. Poljud bi, u „best case scenariju“ dogodine mogao biti rasprodan svaku utakmicu, a karta za Hajduka bi mogla u Dalmaciji postati privilegija.