ANA JE DOŠLA NA TERAPIJU U SPLITSKU BOLNICU I DOŽIVJELA POTPUNI ŠOK "Apsolutno nisam očekivala da će se ovo dogoditi!"

Srijeda jutro. Na velikom satu mala kazaljka pokazuje brojku 7, velika brojku 6. Mjesto radnje bolnica Križine, preciznije - Odjel hematologije, čekaonica Dnevne bolnice. Pacijenti se mogu prebrojati na prste dvije ruke. Svatko od njih u svojim mislima.

Umjesto mobitela, u rukama na desetke nalaza. Ne licima im se ne iščitava zabrinutost, strah. Spokojni su.Cijela čekaonica odiše mirom, ne osjeti se ni najmanja nervoza. Slika koju ni blizu nismo naviknuli vidjeti u bolničkim čekaonicama, zagužvanim hodnicima, pa čak i samim dvorištima bolnica.

Mirnu atmosferu, u nekih pola sata, koliko sam provela u čekaonici kao pratnja osobe koja na ovaj sunčani dan treba primiti terapiju, prekinulo bi medicinsko osoblje.

"Dobro jutro, dobro jutro", prolazeći pokraj pacijenata, pozdravljali su sve od reda.

Svaka sestra, liječnica, liječnik,...koji su prošli nema da nisu pozdravili. Nije bilo onih koji su jutarnji pozdrav nevoljko promrsili kroz zube. Svi su nas pozdravljali s osmijehom.

I sestra koja je upravo odlazila iz noćne (zasigurno naporne) smjene, također je veselo prošla pored nas i pozdravila nas.

"Dobro jutro! Sretno svima", kazala je i otišla prema izlazu s odjela.

Kao u nekom drugom svijetu

Nakon čekanja u miru i tišini, pacijenti su jedan za drugim prozivani u ambulantu. Među njima i 'moja' pacijentica. Ona je u ambulanti dnevne bolnice provela nekih pet sati, točno onoliko vremena koliko je iziskivalo trajanje njene terapije.

U dva navrata sam ušla k njoj da vidim treba li joj što, a kad tamo - iznenađenje.

Ne da joj ništa nije trebalo već su se prema njoj, kao i prema ostalim pacijentima koji su ležali poredani jedan do drugoga, ophodili s takvom pažnjom i brigom da ni u malo boljim hotelima tako to ne rade. A ovaj odjel daleko je od hotela. Odjel hematologije nije baš rado posjećen odjel, uostalom kao niti jedan drugi bolnički odjel. Čim trebaš tamo zna se da nešto nije kako treba, ali sudeći prema pacijentima koje sam tamo danas vidjela i svom medicinskom osoblju, imala sam osjećaj da sam negdje drugdje, a ne u splitskoj bolnici koja je često negativno prozivana upravo od strane pacijenata.

"Sestrice puno hvala", potiho govori osijedjela gospođa.

"Na čemu?", upita je mlada sestra u svjetloplavoj kuti.

"Na ljubavi", odgovara gospođa, pa zastane, uzme joj ruku i nadoda: "Na pažnji".

Mlada sestra se osmjehne i uzvrati: "Moram bakici svojoj pružiti sve".

A u pitanju nipošto nije njena vlastita bakica već pacijentica koja broji preko 70 godina, a prema kojoj se mlada sestra ophodi kao prema članu svoje obitelji. Tako pažljivo, brižno.

Ova sestra kao i sve sestre iz Dnevne ambulante i Zavoda hematologije, s punim pravom mogu reći, svoj posao odrađuju s nesebičnom ljubavlju, požrtvovnošću i ljubaznošću. I iako nisu u rangu liječnika u smislu da nisu trebale polagati Hipokratovu zakletvu prilikom stupanja u službu, njihov poziv se itekako tiče te zakletve jer one su posvećene služenju čovječanstvu, zdravlje i dobrobit bolesnika su im najvažnija briga, poštuju svakog pacijenta i prema njemu se ophode i skrb mu pružaju na najvišoj razini.

Poruka na zidu

Krevet nasuprot bakice leži gospodin u 60-im godinama. Došao je primiti dozu krvi. Šaljivdžija je, zabavlja sve pacijente, ali i osoblje.

"A kako mi je? Dobro mi je. Sada ću dobit svoju dozu i mogu ići trčati maraton", kroz smijeh govori. U taj tren stiže sestra s još jednom dozom krvi, pita ga ime, prezime, datum rođenja kako bi provjerila podudaraju li se podaci s vrećice 'koja život znači', a on joj odgovara. Sve je uredu, sestra spaja vrećicu krvi i kreće i njegova današnja terapija.

Pored leži gospodin koji je došao na punkciju koštane srži. Obavio je zahvat. Šutljiv je. Tko zna koje brige nosi na svojim plećima.

Na preostalim krevetima, od kojih su samo dva prazna, leže sve mahom starije osobe. Najmlađa među njima je i Ana koja broji 35 godina. Malo je blijeda, pospana, sestre joj često prilaze. Danas joj je prva terapija, nadaju se uspješna.

"Ne znam što mogu očekivati od svega. Nadam se da će mi s ovom terapijom biti bolje jer sam cijela umrtvljena, bez energije, pospana. Kronično i sve više umorna", odgovara na pitanje kako je.

Nasuprot nje, na bijelom bolničkom zidu visi slika. Na njoj Papa Milosrđa, Ivan Pavao II i njegova ohrabrujuća poruka. I nije bitno jeste vjernik ili ne, poruka je životna!

Danas se dogodilo 'čudo'

Po završetku terapije, dok smo čekali papirologiju, sreli smo Anu. Upitali smo je kako je, a ona nam je tihim glasom, skoro onako sramežljivo, otkrila da se nikada nije susrela s ljubaznijim djelatnicima bolnice.

"Ovo danas nisam očekivala. Očekivala sam nervozu, gunđanje, što od strane pacijenata što od strane medicinskog osoblja koje je prezatrpano poslom. I jedva sam čekala da odradim tu terapiju i odem natrag kući, u svoj mir. A zapravo sam doživjela nešto potpuno drugačije.

Svi su prema meni bili ljubazni, od samog dolaska rano jutro do mog odlaska kući nakon terapije. I ne samo prema meni nego prema svim pacijentima koji su danas kročili u Dnevnu. Preljubazne i vedre sestre Dnevne ambulante, pune nježnosti i razumijevanja za na desetke naših pitanja. Nešto što apsolutno nisam očekivala da će se danas dogoditi, dogodilo se", kazala nam je Ana.

**U ime ove pacijentice, koristim ovaj tekst kao zahvalu svim djelatnicima Zavoda hematologije, ali i svom medicinskom osoblju Kliničkog bolničkog centra Split koje predano obavlja svoj posao na dobrobit svih pacijenata.**