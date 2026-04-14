Američki potpredsjednik J.D. Vance: "Neka se Vatikan drži moralnih pitanja"

Američki potpredsjednik J.D. Vance pozvao je u ponedjeljak Vatikan da se "drži moralnih pitanja" u kontekstu nedavne izjave pape Lava XIV., koji je rekao da se "ne boji" američke vlade.

Vance je u intervjuu za Fox News izjavio: "Da, smatram da bi u određenim slučajevima bilo bolje da se Vatikan drži moralnih pitanja te da prepusti predsjedniku Sjedinjenih Država definiranje američke javne politike." Potpredsjednik SAD-a, koji je postao katolik 2019. godine u dobi od 35 godina, istaknuo je važnost jasnog razdvajanja crkvenih i političkih uloga.

Izjava je uslijedila nakon što je bivši američki predsjednik Donald Trump u nedjelju napao papu Lava XIV., nazivajući ga "slabim" u vezi s pitanjem kriminala i "užasnim" u vanjskoj politici.

Papa je odgovorio na Trumpove optužbe istog dana, poručujući da "ne želi ulaziti u raspravu s republikancem" te naglašavajući da se "ne boji" američke vlade. "Ne mislim da se poruka Evanđelja treba zloupotrijebiti na način na koji to neki ljudi čine", izjavio je Papa, aludirajući na američkog predsjednika.

Tijekom istog govora, Papa je izrazio svoju predanost promicanju mira: "Nastavit ću glasno govoriti protiv rata, nastojeći promicati mir, promicati dijalog i multilateralne odnose među državama kako bih tražio pravedna rješenja za probleme."

"Previše ljudi pati u svijetu danas. Previše nevinih ljudi se ubija. I mislim da netko mora ustati i reći da postoji bolji način", dodao je.

Papa je također ponovio temeljnu poruku Evanđelja, naglašavajući da je "Blago mirotvorcima" ključna poruka koju želi širiti. "Svoju ulogu ne vidim kao političku, kao političara", zaključio je Lav XIV.