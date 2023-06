ALPINIST STIPE BOŽIĆ SA SVJETSKOM PUTNICOM JACQUI FURNEAUX: U sedam godina posjetila je 20 zemalja

Svjetski poznati alpinist Stipe Božić na svom Facebook profilu podijelio je fotografije druženja s Jacqui Furneaux, svjetskom putnicom, motociklisticom i autoricom.

Furneaux već godinama putuje svijetom na svom motociklu, a ovaj tjedan zatekla se u Vrgorcu - i to, kako kaže, sasvim slučajno.

O njoj piše:

"Jacqui Furneaux se neki dan zatekla u Vrgorcu. I to, kako kaže, svratila je slučajno, no obično takva skretanja donose nova iskustva. Jacqui je godinama uživala putujući oko svijeta obično svojim motociklom Royal Enfield 500. i to nakon raspada njezina braka u dobi od 48 godina. Napustila je svoj posao i krenula u dugogodišnju pustolovinu, putujući sama.

Otkrivši da ju je uhvatila "putnička groznica", ponovno je krenula na put u dobi od 50 godina s prijateljom iz Nizozemske, ovoga puta kombinirajući ljubav prema putovanjima sa svojom drugom strašću... motociklizmom.

Jacqui je u 7 godina posjetila 20 zemalja bez ikakvog plana doživljavajući nesreće, pogreške, lom noge, oluje, brodolome i susrete s piratima!

Što je najvažnije, ona nastavlja putovati i pisati, iako njezine pustolovine ovih dana traju tjednima ili mjesecima, a ne godinama. U posljednje vrijeme vozi se uglavnom po Europi i Maroku, a otišla je i u Australiju na šest mjeseci, istražujući Tasmaniju i Victoriju između listopada 2018. i travnja 2019."