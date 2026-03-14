ALKAR - SAMOBOR 69-65: Sinjani preciznije ruke na domaćem terenu

Košarkaši Alkara i Samobora danas su od 19 sati igrali utakmicu 23. kola SuperSport Premijer lige, a slavili su domaćini rezultatom 69:65. Prvo je poluvrijeme otišlo na stranu Sinjana (23:11, 16:11), a drugo na stranu Sambora (16:24, 14:19).

Najučinkovitiji igrač Alkara bio je Jukić s 18 poena, 6 skokova, 2 asistencije i 1 ukradenom loptom, a potom Hollowell s 12 poena i 5 skokova; Marčinković s 11 poena, 7 skokova, 4 asistencije i 1 ukradenom loptom; Šiško s 11 poena, 1 skokom, 2 asistencije i 1 blokom; Cisse sa 7 poena, 2 skoka, 3 asistencije i 1 ukradenom loptom; Krešić sa 6 poena, 4 skoka i 2 asistencije; Gordon s 2 poena, 6 skokova, 1 ukradenom loptom i 3 bloka; Spaleta s 2 poena, 2 skoka i 3 bloka; Jurela s 2 skoka, 3 asistencije i 2 ukradene lopte; Klepo s 1 skokom i 1 asistencijom; Tomašević s 1 asistencijom i 1 ukradenom te Karamarko.

Alkar će iduću utakmicu odigrati 18. ožujka protiv Zaboka u gostima u sklopu 24. kola SuperSport Premijer lige.