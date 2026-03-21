ALKAR – CIBONA 65-70: Sinjani tijesno poraženi na domaćem parketu

Košarkaši Alkara i Cibone odmjerili su snage u sklopu 25. kola SuperSport Premijer lige u Sinju, a slavili su gosti rezultatom 65:70. Prva i treća četvrtina otišle su na stranu Sinja (19:14, 20:14), a druga i posljednja na stranu Cibone (12:25, 14:17).

Najučinkovitiji igrač Alkara bio je Hollowell s 14 poena, 3 skoka i 3 asistencije, a potom Marčinković s 13 poena, 7 skokova, 2 asistencije i 2 ukradene lopte; Gordon s 13 poena, 5 skokova, 2 asistencije i 2 ukradene lopte; Šiško s 8 poena, 4 skoka, 4 asistencije i 1 ukradenom loptom; Jukić sa 6 poena i 4 skoka; Klepo s 5 poena i 1 skokom; Krešić s 2 poena, 4 skoka i 1 asistencijom; Spaleta s 2 poena i 3 skoka; Karamarko s 2 poena, 2 skoka i 1 asistencijom; Cvitanović s 2 skoka i 2 asistencije; Tomašević s 1 skokom te Jurela.

Alkar će iduću utakmicu odigrati 29. ožujka protiv Splita na Gripama u sklopu 26. kola SuperSport Premijer lige.