Alen Vitasović pozirao s Katarinom Peović: "Ustaši su glupi i zlo, ja sam pošten Hrvat"

Alen Vitasović pozirao je s Katarinom Peović i najavio njihovu novu suradnju.

Uz fotografiju na kojoj pozira s Peović, Vitasović je kratko poručio: “Večeras snimamo duet, novu pjesmu Katarina. Obradu moje stare pjesme ‘Katarina’.”

Riječ je, kako je najavio, o novoj verziji njegove ranije pjesme, koja će sada dobiti i duetnu izvedbu. Suradnja glazbenika i političarke već je u startu privukla pažnju, ponajviše zbog neobične kombinacije koja spaja estradu i politiku.

No, dodatne reakcije izazvao je i njegov komentar ispod objave, u kojem je napisao: “Joh ti ustaši su tako glupi i zlo. Ja sam pošten Hrvat.”

Detalji o samoj pjesmi i datumu objave zasad nisu poznati, no objava i popratni komentari već su pokrenuli raspravu na društvenim mrežama.