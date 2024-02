ALEKSANDRA PRIJOVIĆ OSJEČKOJ PUBLICI PRIUŠTILA POSEBNO IZNENAĐENJE: "Večeras je ovdje moj najdraži gost"

Aleksandra Prijović napravila je spektakl i treću večer zaredom u osječkom Gradskom Vrtu. Hitovi pred tisućama fanova iz Slavonije samo su se nizali.

Hvala sto ste došli da se i večeras družimo! Presretna sam što ću u Osijeku pjevati pet večeri. Često misle da mi je teško na svakom sljedećem koncertu, a ja se osjećam nikad bolje! Nadam se da ste spremni da napravimo najbolju zabavu – poručila je publici koja je svaku njezinu riječ kao i stih dočekala s oduševljenjem.

Aleksandrina prva gošća bila je popularna pjevačica - Rada Manojlović.

Najveći aplauz za moju dragu Radu! Za one koji ne znaju, poznajemo se 13 godina. Rada je bila velika zvijezda i imala je koncert u Subotici, a ja sam imala 14 godina i izvela me na binu, jer sam joj rekla da bi voljela zapjevati, nikada neću zaboraviti taj trenutak, pa to je za mene bilo neopisivo. Mogu reći da je posebna, divna i znam da mi želi dobro, stoji u priopćenju za medije.

Prijović je publici otkrila da Rada uskoro priprema novi album i turneju, a zajedno su otpjevale veliki Radin hit Alkotest.

Najemotivniji trenutak večeri dogodio se kada je Aleksandra publici najavila najposebniju gošću cijele turneje.

Znate da sam imala čast da veliki broj mojih kolega dođe, da budu moji gosti, da budu moja podrška i svima sam im neizmjerno zahvalna. Večeras je ovdje i večeras će na binu izaći moj nadraži gost, a to je moja majka! Molim vas najveći aplauz za nju!

Dobra večer svima, hvala vam što ste došli večeras u ovako velikom broju, svaku večer, hvala vam što ste došli da podržite moju jedinicu, moju Aleksandru. – poručila je Borka Mihajlović, koja je zajedno s kćeri otpjevala hit Ti mene ne voliš, stoji u priopćenju za medije.

Ovo je za mene posebna noć, ona je uvijek tu i nekako dugo sam razmišljala koji je to grad u kojem bi ona mogla zapjevati, ja znam da je ona u ovom gradu godinama pjevala kada sam ja bila mala. Jako sam sretna i ponosna što večeras upravo ovdje stojimo zajedno na pozornici. Mama hvala ti, znaš da te volim najviše na svijetu i hvala ti na svemu što si mi pružila u životu. Volim naravno cijelu svoju obitelj, ali mama je mama.

Na pozornicu je zajedno s malenom prijateljicom, inače kćeri Aleksandrine najbolje prijateljice Dragane izašao i sin Aleksandar koji je publici poslao poljubac.

Bila je ovo noć puna emocija koja će se zasigurno dugo pamtiti. Pred regionalnom zvijezdom još su dva nastupa u Osijeku - 17. i 18. veljače.