Albanci sa splitske Rive Maju Šuput izuli iz cipela: "Ni mužu ovoliko ne vjerujem!"

Stigla je dugoiščekivana prva polufinalna emisija desete sezone Supertalenta. Na pozornicu se vraćaju poznata lica s audicija u nešto raskošnijem izdanju, ali i žiri u sastavu Maja Šuput, Martina Tomčic, Davor Bilman i Fabijan Pavao Medvešek.

Šuput je kao i uvijek do sada odabrala poseban styling. Ovoga puta bila je obučena u bijeli svjetlucavi body s kristalićima, poluproziran, ali opet s dovoljni tkanine da prekrije sve što treba prekriti. Frizura joj je ovoga puta bila 'običnija' nego inače, ali da ne bude ipak obična u kosi je imala rajf iz kojeg joj je virilo perje.

Martina je za prvu polufinalnu emisiju odabrala svečano crni styling, Fabijan bijeli smoking dok je Bilman hrabro odjenuo šljokasti sako.

Sve u svemu, žiri je bio skladan i elegantan, a ne smijemo zaboraviti ni voditeljski dvojac Igora Mešina i Franu Ridjana koji su imali decentno svjetlucavi crni smoking.

Jubilarna deseta sezona Supertalenta, koja iz nedjelje u nedjelju zabavlja gledatelje diljem Hrvatske, donijela je brojne novitete i iznenađenja u audicijskom dijelu koji je službeno završio s osmom epizodom. Umjesto uobičajenih pet, audicije su iznjedrile čak sedam zlatnih gumbova od kojih su se dva upisala u povijest jer su ih dodijelili publika te jednoglasno svi članovi žirija, što se nikada nije dogodilo u prethodnim sezonama ovog showa.

Osmero najboljih od najboljih

Ove nedjelje na pozornicu Supertalenta stat će osmero kandidata: Filipinka s međimurskom adresom Chriztel Renae Aceveda koja je izvedbom tradicionalne međimurske pjesme ujedinila publiku i osvojila njihov zlatni gumb te se tako upisala u povijest Supertalenta dvojac Ibrahim Selishta i Sindi Faja kojima je Martina na audiciji predvidjela prolazak u finale, šarmantna Vladyslava Kushnir koja je žiriju i gledateljima Supertalenta ostala upamćena po performansu u zračnom kolutu, plesna grupa Force Celje koja je na audicijama osvojila jednoglasan prolaz i brojne komplimente za svoju urbanu koreografiju, plesač Ivan Novogradec, strastveni zaljubljenik u breakdance koji je s gledateljima Supertalent, mlada Slovenka Kira Štruc Jurički koja je vokalnom tehnikom očarala žiri kada se iz sramežljive djevojke pred njihovim očima transformirala u odraslu pjevačicu, mađioničar Danijel Kovačević koji je na audiciji zabavio, ali i zbunio članove žirija koji u njegovom nastupu nisu mogli pronaći niti jednu grešku.

Za adrenalinsku akciju u studiju pobrinuo se dvojac Ibrahim Selishta i Sindi Faja kojima je Martina na audiciji predvidjela prolazak u finale. Tada je ovaj uigrani dvojac žiriju pružio performans za pamćenje i demonstrirao zavidne akrobacije na hoverboardu, a za polufinale su najavili još veći spektakl.

"Očekujemo plasman u finale. Ovaj put ćemo prvo izvesti smiješni dio kojim ćemo nasmijati i zabaviti publiku. Na kraju ćemo izvesti zapanjujuću točku, nešto jako opasno i riskantno. Bit će to dobro", kazali su par dana prije samog nastupa.

Uoči samog nastupa Ibrahim je pak komentirao:"Mislim da je teško trenirati hrabrost, s tim se rodiš". Dodao je i kako su ovoga ljeta dobro zaradili te da ulažu novac i u kripto-valute. Zanimljivo!

Nije prošao ni bez komentara na Hrvatice.

"Upoznali smo dosta djevjaka, družili se. Hrvatice su visoke, seksi, ugodne,... Sviđaju mi se!", kroz smijeh je kazao Ibrahim te najavio večerašnji nastup koji je na samom početku smiješan, a kako ide kraju sve je više zahtjevan dok je sam kraj senzacionalan.

Scenografija je bila vrhunska, glazba također. Izašli su kao baletani na pozornicu kazališta, nasmijali publiku, a potom su krenule neviđene akrobacije i uz pomoć ljestava.

Maja je prva komentirala njihov nastup.

"Prvi dio nastupa je bio urnebesan, Sindi izgledao si stvarno dobro. Drugi dio je ono što smo čekali. Dečki, malo ste ludi ali zbog toga vas volimo. Dobro došli u finale", poručila je Šuput.

"Na početku je bilo smiješno, htio sam vidjeti još ludih stvari, možda ih štedite za finale", upitao se Fabijan.

Komentarima se pridružila i Martina koja baš i nije bila nešto zadovoljna njihovim nastupom.

"Nije bilo toliko sjajno kao na audiciji jer danas nije bilo faktora iznenađenja jer smo ga već gledali. Smiješan dio bio je smiješan, onaj opasniji bio je kratak stoga idući put više akrobacije", savjetovala im je.

Davor im je pak poručio da ne slušaju Martinu.

"Ja volim kad je smiješno, ne slušajte Martinu. Onaj dio kada si ga držao zatvorenih očiju je jako težak jer možeš izgubiti balans zar ne? Za mene je to bilo dovoljno za iduću rundu i radujem se što ću vas, valjda, opet vidjeti", kazao je Bilman, a Martina je imala još nešto dodati za kraj. Kazala im ej kako večerašnju točku mogu učiniti još zanimljivijom ako ispune Majinu želju - podignu je u zrak na pjesmu iz filma Prljavi ples, 'Time of my life'.

Maja je uz nagovaranje nevoljko odšetala do pozornice, a na licu joj se dalo iščitati kako joj nije baš bilo svejedno. Sve dok nije krenula pjesma...

"Slušajte ovo mi je bila životna želja, uvijek sam zamišljala da ovo treba vježbati godinu dana. Mi nismo vježbali, snaga koju imaš i to kako sam se sigutno osjećala gore...

Ni mužu toliko ne vjerujem", kazala je vrckava Maja.