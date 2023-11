'AKO UVIJEK RADIMO PO SVOM..': Uplakana Tajči podijelila emotivnu fotografiju pa poslala poruku svojim pratiteljima

Tatjana Cameron Tajči nerijetko iskazuje ljubav prema svojoj djeci, a sada je podijelila emotivnu fotografiju s najmlađim sinom Blaiseom. Ovu objavu posvetila je svim majkama, a progovorila je i o važnosti zdravog odnosa s djecom, piše Story.

'Iznenadit će vas i pokazati vam koliko vas vole – na svoj način (ne onako kako biste očekivali). A ponekad to znači pronaći način da dođete do mjesta gdje oni jesu, da se nađete s njima točno na mjestu koje vam kažu da budete i vjerujete. Ako uvijek činimo svoje i tražimo od njih da pokažu svoju ljubav na načine koje mi zamislimo, najvjerojatnije će pogriješiti i osjećati se kao da su nas razočarali', napisala je.

Majkama je savjetovala i kako ne bi trebale opterećivati djecu svojim brigama, već da je potrebno vjerovati u njih i njihove odluke. Dodala je i kako je upravo davanje prostora djeci put do 'nezamislive ljubavi' koja dolazi s povjerenjem. Na kraju im je pružila podršku, govoreći im da mogu prebroditi sve nevolje koje im se nađu na putu.

'To je najbolja stvar koju sam učinila u životu - i sa svojim životom - oni trenuci kada raščistim sve ostalo i jednostavno odem biti s njima. Svaki put otkrivam čuda. I svaki put me oduševi koliko su naša djeca nevjerojatna i puna ljubavi. I tvoja! Vidim ih. Sigurna sam da su nevjerojatni ljudi puni ljubavi. Nekima samo treba prilika da pokažu taj dio sebe', zaključila je.

Podsjetimo, Tajči je prije šest godina ostala bez supruga, a nedavno je obilježila godišnjicu njegove smrti. Matthew Shane Cameron izgubio je bitku s opakom bolešću u 47. godini. Liječnici su mu dijagnosticirali rak pluća, a Matthew se borio mjesecima. Bili su u braku 17 godina, te zajedno imaju trojicu sinova: Dantea (23), Amadeusa (21) i Blaisea (18).

'U svakom momentu fali, to je činjenica. Meni je otac umro kad sam imala 36 godina i nedostaje mi svakog dana od onda. To je jedna rupa koja se ne može popuniti. Matthew je bio izuzetan otac i strašno povezan sa svojim sinovima. Uz sve to, bio je i jako kvalitetna osoba. Ne može ga nitko zamijeniti', otkrila je u nedavnom intervjuu za Story.hr.