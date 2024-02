"Ako Ukrajina padne, ovo je sljedeća meta": Bivši general otkrio Putinov sljedeći cilj

Korisnici društvenih mreža primijetili su da nakon što se Finska pridružila savezu prošlog travnja kao odgovor na prijetnju koju je predstavljala Moskva, članice NATO-a sada okružuju Baltičko more, uključujući Dansku, Norvešku, Latviju, Litvu, Estoniju i Njemačku.

"Ruska invazija na Ukrajinu učinila je Baltičko more jezerom NATO-a", objavio je Samuel Ramani, suradnik na Kraljevskom institutu ujedinjenih službi, piše Dnevnik.hr.

"Europska sigurnost upravo je napravila veliki pozitivni skok. Njegovi su učinci najneposredniji oko Baltičkog mora – od sada pa nadalje, jezera NATO-a”, napisao je estonski glavni tajnik vanjskih poslova Jonatan Vseviov.

Međutim, Mark Hertling, bivši zapovjednik kopnene vojske Sjedinjenih Država u Europi, upozorio je da je Moskva još uvijek snažno prisutna u toj regiji, piše Newsweek.

With Sweden joining @NATO many are posting a map showing a "NATO Lake" as the Baltic Sea.

But there's danger here. Most haven't heard of Kaliningrad or the Suwalkie "Gap." Those of us who have served in Europe believe if Ukraine falls, this will be the next Russia expansion. pic.twitter.com/Ub4ptIEHXD

— Mark Hertling (@MarkHertling) February 26, 2024