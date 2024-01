AKO OSVOJE ZLATO Evo koliko će zaraditi izbornik Ivica Tucak i svaki hrvatski reprezentativac

Da se odmah razumijemo, na obje strane, Hrvati i Španjolci danas igraju čak prvenstveno za Pariz (i Španjolci love Igre), pa onda za naslov prvaka Europe, no "kapnut" će i ponešto novca. Nisu baš "nogometni iznosi", ali nije za baciti.

S time da ne znamo kako španjolska država, savez ili njihov olimpijski odbor nagrađuje svoje igrače, ali znamo iznose koje hrvatska država odvaja temeljem Uredbe Vlade o nagradama za sportska postignuća. Ta je uredba donesena još u doba dok je dobra naša hrvatska kuna bila platežno sredstvo, pa navodimo iznose u kunama, ali preračunato u eure.

Dakle, za zlatnu medalju ekipnog sporta na EP koje se održava (u pravilu) svake druge godine: izbornik 7171 euro, igrač 8435 eura; za srebrnu medalju: izbornik 8435 eura, igrač 4897 eura.

Ovo je izračun iz kuna prema službenom tečaju, ali jasno da postoji mogućnost da se možda ovi iznosi u eurima zaokruže na neku drugu brojku, pa da primjerice igračko zlato "nosi" ne baš 8436, nego 8500 eura. No, to već nije do nas, već do Ministarstva financija i Ministarstva turizma i sporta, pišu Sportske novosti.