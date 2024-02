AKO NE ČINI NIŠTA DA TE ZADRŽI, ZAŠTO SE BORIŠ DA OSTANE? Ne spašavajte vezu, spašavajte sebe

Ima li išta gore od lošeg odnosa? Jedno gradi, drugo ruši. Dajete sebe bez rezerve, s nadom da će se sve popraviti. Hoće li? Ako sam išta naučila, naučila sam da krpanje nije opcija. Svaki odnos je kao vaga. Ako bilo koja strana pritegne, tu nešto ne štima. U redu je da ponekad pritegne jedna strana, ponekad druga… To je tako u vezama. A ako jedna strana stalno nosi teret, bježite od toga.

Mi žene imamo taj poriv da popravljamo, imamo veliku dozu zavaravanja. Mislimo da je dovoljna ljubav, strpljenje i vrijeme da se netko promijeni. Ljudi se nikada ne mijenjaju zbog drugih, nego zbog sebe. Ako netko napravi korak, vi uzmaknete, što će se dogoditi? On će i dalje ići naprijed, a koliko ste vi u stanju uzmicati? To je pomjeranje granica, želja da se vidi dokle se može ići. Druga strana uoči naše slabosti, i iskoristi ih protiv nas. Nisam za prekidanje veza zbog sitnica. A nisam ni za to da se u vezi pati, to definitivno nisam. Ako mi je samoj bolje nego s nekim, očito je da sam zalutala u taj odnos. Ja imam izbor. Ne ovisim ni o kome, za to sam se izborila. Dovoljno sam trpjela, i više neću ništa.

Bojite se samoće?

Nisam nerazumna, jako dobro znam šta je u redu, a šta nije. Isto tako znam da je laganje, nepoštivanje i uzimanje „zdravo za gotovo“ nekog u vezi, početak kraja, ako ne i sam kraj. Ipak, povjerenje je ključno. Onog trenutka kad sumnja počne bujati, ja bih otišla i od sebe same. Ne mogu živjet sa sumnjom, niti mi se da opterećivati gdje je tko, i šta radi? Nisam ljubomorna. Vjerujem sve dok imam razloga za to. Mišljenja sam da svatko treba dobiti priliku, ali i crveni karton, po potrebi. Ako druga strana ne čini ništa da te zadrži, šta te veže za tu osobu? Bojite se samoće? Vjerujete u čuda? Volite? Borite se za nečiju pažnju, lijepu riječ? Veza nije arena.

Ako se za te jednostavne i lijepe stvari trebate boriti, idite. Ne spašavajte vezu, spašavajte sebe. Takav odnos je začaran krug. Za otići treba imati karakter, um koji je jači od srca. Da bi ostali, trebate imati razlog. Razlog, a ne izgovor. Nemojte da vama vlada bilo kakav strah. Čega bi se trebali bojati? Samoće? Za mene je ona luksuz jer znam sve prednosti takvog života. Da vas netko neće voljeti? Bolje i nitko, nego svatko. Moj se život čudesno počeo mijenjati kada sam sebe stavila na prvo mjesto, i to na neopisivo bolje. A kad sebe stavite ispred svih, onda postajete svjesni svoje vrijednosti. Nakon te spoznaje nitko vas ne može poljuljati ni u čemu. Partnerstvo je fifti- fifti odnos. To je zajedništvo, a ne nadmudrivanje, podcjenjivanje, niti zauzimanje stava, sluga i gospodar. Nekad sam imala tolerancije na izvoz. Sad je nemam. Naučila sam da se gladan neće najesti od mrvica, niti će žedan utažiti žeđ s nekoliko kapljica vode.

Ljubav treba njegovati

Ako niste sretni, dajte novu priliku sebi. Ako ste nekima nevidljivi, drugima ćete biti na prijestolju. Ljubav ne trpi mlakost. Ljubav je emocija uz koju moramo rasti, a ne se smanjivati. Ljubav treba njegovati. Ako se ne njeguje, ona blijedi.

Trudi li se druga strana da vam pokaže tu ljubav? Trudi li se da u vama probudi osjećaj posebnosti, ili se trudi da vam pokaže da ste beznačajni? Ako mislite da ne možete bez te osobe, varate se. Bez svakog se može, ali ne možete bez sebe. To nikada ne smijete zaboraviti.

Ondje gdje vam ne serviraju ljubav i poštovanje, nemate tu šta tražiti. Cijenite sebe dovoljno da odete uzdignute glave. Počastite ih svojim odsustvom. Ne trošite vrijeme ni emocije na one koji to ne znaju uzvratiti. Vrijeme nam je ograničeno, ali nije izbor. Imajte to na umu.