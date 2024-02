AKO MOŽETE, "PRESPAVAJTE" VIKEND Tri dana olujnog juga, kiša će najviše natapati u noći subote na nedjelju

Dan za danom i manje od tri tjedna nas dijeli od kraja klimatološke zime. Nije se pokazala ove, kao ni prethodnih nekoliko godina. Kako stoje stvari, niti će sljedećih desetak dana. Za zimske prodore doduše još itekako ima vremena, ali za neku dugotrajniju zimu vrlo vjerojatno ne.

Ipak, sljedeći dani nam donose izraženiju promjenu vremena i to zbog prave genovske ciklone koja će se preko našeg područja premještati u dane vikenda. Neće donijeti povratak zime, naprotiv, bit će i još toplije, ali pred nama je trodnevno jugo koje i kiša koja će najobilnija biti u nedjelju.

Petak će biti umjereno do znatno oblačan i veći dio dana suh. kasnije navečer u sjevernoj i srednjoj Dalmaciji bit će slabe kiše. Puhat će umjereno do jako jugo, na moru su mogući olujni udari. Minimalne jutarnje temperature zraka u Dalmatinskoj zagori od 2 do 8°C, uz obalu i na otocima od 10 do 14°C. Najviše dnevne temperature od 12 do 17°C.

Subota će biti oblačna, povremeno uz kišu koja će biti češća i obilnija u drugom dijelu dana. Puhat će jako do vrlo jako jugo s olujnim udarima. Jutro će biti još toplije, a najviše dnevne temperature od 13 do čak 18°C.

Nedjelja donosi nastavak oblačnog vremena uz čestu kišu, a mjestimice i pljuskove i grmljavinu, uglavnom u prvom dijelu dana. Mjestimice će pasti preko 40 litara kiše po metru kvadratnome. Jugo će slabiti, tek ponegdje će okrenuti na oštro. I dalje toplo, ali manje nego u subotu, najviše dnevne temperature od 9 do 15°C.

Još malo kiše bit će u ponedjeljak, a od utorka nas očekuje nova stabilizacija vremena.